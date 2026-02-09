Huelva vuelve a ser sede del Máster Nacional Absoluto de Bádminton Fundación Unicaja

Presentación en el Ayuntamiento de Huelva del Máster Nacional Absoluto de Bádminton Fundación Unicaja. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Huelva volverá a convertirse en epicentro del bádminton nacional con la celebración, por segundo año consecutivo, del Máster Nacional Absoluto de Bádminton Fundación Unicaja, que tendrá lugar los días 14 y 15 de febrero en el Palacio de Deportes 'Carolina Marín'. Una cita de máximo nivel que reunirá en la capital onubense a más de 70 de los mejores jugadores y jugadoras del ranking español, con 91 inscripciones y un total de 108 partidos.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la concejal de Deportes, Salud y Consumo del Consistorio de la capital, María de la O Rubio, ha subrayado que "para Huelva es un orgullo volver a acoger una competición de este nivel, que consolida a la ciudad como una referencia del bádminton nacional".

Asimismo, la edil ha destacado que "no es casualidad que este Máster se celebre aquí por segundo año consecutivo; es el resultado del trabajo serio y continuado de los clubes y del compromiso del Ayuntamiento con el deporte de alto nivel".

Al respecto, la concejal ha explicado que en esta edición la competición da un paso más al celebrarse en el Palacio de Deportes Carolina Marín, "una instalación de referencia internacional que volverá a transformarse para albergar cinco tapices de juego y acoger una prueba de categoría N2, reservada exclusivamente a los mejores clasificados del ranking nacional".

"Así que desde aquí quiero invitar a la ciudadanía a acercarse durante el fin de semana al Palacio de Deportes Carolina Marín para disfrutar de una competición de máximo nivel y apoyar al bádminton onubense", ha concluido la edil.

Por su parte, la presidenta del Club Bádminton IES La Orden, María Eugenia Lorenzo, ha puesto en valor "el esfuerzo organizativo que supone un evento de estas características y el respaldo fundamental de las instituciones y del patrocinador principal, la Fundación Unicaja, representada por Sara Rodríguez", destacando que "para el club es un orgullo poder mostrar en casa el trabajo que se realiza durante todo el año".

En este sentido, el director deportivo del club, Paco Ojeda, ha resaltado el "altísimo nivel" de la competición, toda vez que ha señalado que Huelva va a contar con "la élite del bádminton español, con deportistas de 32 clubes y 10 comunidades autónomas".

Por otra parte, Ojeda ha destacado, además, "una importante representación local, con 13 jugadores y jugadoras del IES La Orden, varios de ellos cabezas de serie, lo que hace que el campeonato tenga un atractivo añadido para el público onubense".

El campeonato está patrocinado por la Fundación Bancaria Unicaja y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Huelva, a través de la empresa municipal Huelva Deporte, además de los patrocinadores y colaboradores habituales del Club Bádminton IES La Orden.

Esta cita deportiva se celebrará en un momento "especialmente relevante" para la ciudad, a pocos meses de que Huelva vuelva a acoger un Campeonato de Europa de Bádminton, reforzando así una intensa agenda deportiva que consolida al municipio como sede habitual de grandes eventos nacionales e internacionales.