Javier Calleja presenta en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga su exposición individual más extensa

'Mr. Günter, The Cat Show' Podrá Visitarse Del 4 De Marzo Al 6 De Septiembre En El Centro Cultural Fundación Unicaja De La Plaza Del Obispo.

'Mr. Günter, The Cat Show' Podrá Visitarse Del 4 De Marzo Al 6 De Septiembre En El Centro Cultural Fundación Unicaja De La Plaza Del Obispo. - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja y Javier Calleja, uno de los artistas internacionales más reconocidos, han presentado este viernes en su tierra natal la que sin duda es su mayor exposición individual hasta el momento. 'Mr. Günter, The Cat Show' podrá visitarse del 4 de marzo al 6 de septiembre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de la plaza del Obispo y está organizada por la Fundación Unicaja y Calleja Studio, y comisariada por Alicia Gutiérrez Mármol y Shinji Minamizuka.

La exposición ha sido presentada por el propio artista, que ha estado acompañado por la directora de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido, y los comisarios Alicia Gutiérrez Mármol y Shinji Minamizuka.

Rodeado por una gran expectación mediática, el malagueño ha explicado visiblemente emocionado la inmensa alegría que representa este regreso expositivo a casa tras más de diez años. Un tiempo en el que se ha convertido en uno de los nombres más reconocidos y solicitados del panorama artístico internacional: "Es un sueño", a la vez que ha agradecido a la Fundación Unicaja que haya hecho posible un sueño largamente anhelado.

Por su parte, Emilia Garrido ha alabado la transformación que ha experimentado el centro para dar cabida a las piezas de la muestra: "El Centro Cultural Fundación Unicaja se viste de gala para acoger 'Mr. Günter. The Cat Show'. La obra de un artista que ha sabido confeccionar un universo particular ciertamente reconocible, en el que tienen cabida etapas propias de la vida, infancia y madurez, juego y experiencia vital".

'Mr. Günter, The Cat Show' aterriza en la capital de la Costa del Sol tras su exitoso paso por Parco Museum Tokyo y CICA Vancouver, y comprende una amplia selección de sus obras más icónicas desde 2017 hasta la fecha, junto a otras inéditas. Según palabras de la comisaria Alicia Gutiérrez, "es un verdadero placer y un orgullo haber regresado a Málaga. Ha sido un reto y, personalmente para mi y para Javier, un sueño hecho realidad".

En esta misma línea se ha expresado Shinji Minamizuka, otro de los comisarios y director de la galería Nanzuka Underground, que representa a Calleja en Asia y que con su presencia ha querido respaldar a uno de sus artistas más cotizados.

La grandiosidad de las salas del Centro Cultural Fundación Unicaja acoge la selección más completa de dibujos, pinturas, esculturas, ediciones y procesos nunca expuestos.

En su recorrido, el visitante encontrará una visión general de la práctica siempre dinámica del artista en su estudio, de sus interesantes colaboraciones con diferentes marcas y artistas, así como un compendio de sus ediciones, tanto escultóricas como impresas.

Visitar "Mr. Günter, The Cat Show" proporciona al visitante una experiencia inmersiva en el universo creativo del malagueño, gracias a un extenso recorrido por su producción.

A lo largo de las salas, puede contemplarse una amplia selección de sus últimas esculturas a gran escala y que se han expuesto en diferentes lugares del mundo en los últimos cinco años, así como diferentes versiones de su gato, Mr. Günter, personaje sobre el que el que gira la muestra y que asume el papel de perfecto "anfitrión" de la misma.

También se pueden ver esculturas de cabezas y las aclamadas 'Little Maurizio' (2019), 'Thinking boy' (2019), 'Mickey Mouse' (2021) y 'Pencil boy' (2018). Esta última es la pieza principal sobre la que se articula una gran instalación en la que se plasma el estudio de un artista y en la que no faltan los detalles más representativos de este espacio tan íntimo de un creador.

En definitiva, una manera muy plástica de comprobar cómo los característicos personajes de Calleja pasan de una superficie plana a escala tridimensional.

La exposición también contempla su prolífica producción pictórica. Incluye un conjunto de pinturas inéditas realizadas ex profeso por Calleja para su cita en Málaga y grandes dibujos prestados especialmente para la ocasión por sus respectivos propietarios procedentes de Japón, China, Reino Unido, Estados Unidos y distintos puntos de Europa.

Un recorrido en el que el visitante se interna en el característico juego de colores y escalas del artista que, junto a las expresiones de sus personajes y los textos que acompañan sus obras, son aspectos distintivos del trabajo creativo de Calleja.

'Mr. Günter, The Cat Show' coincide, además, con la publicación del primer catálogo monográfico del artista, 'Why Not?', y que abarca toda su trayectoria: desde sus inicios en la década de los 90 hasta el momento actual marcado por el éxito y el reconocimiento internacional.

Durante la rueda de prensa de presentación, Javier Calleja también ha revelado que, de manera paralela a la exposición, en los próximos meses se inaugurará la primera escultura pública del artista en Málaga, una pieza de 5 metros de altura que será un fiel reflejo del espíritu Calleja.

Por último, el Centro Cultural Fundación Unicaja acoge una pop-up store creada para la ocasión, en la que se podrán adquirir algunas de las últimas colaboraciones, merchandising, piezas exclusivas y reediciones de Calleja.

'Mr. Günter, The Cat Show' puede visitarse de lunes a sábados en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas.

Fundación Unicaja pone un especial interés en la difusión de las artes plásticas y reflejo de ello son las variadas exposiciones que organiza en sus espacios culturales, así como las muchas otras iniciativas artísticas con las que colabora.

En esta ocasión, acerca al público general la obra de un artista contemporáneo de proyección internacional, que ha elegido su ciudad natal para exponer la mayor selección de piezas exhibida hasta el momento.

Además, este proyecto está alineado con la vertiente solidaria del artista y de la institución, ya que su recaudación íntegra se destinará a la labor de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga (AVOI) y las protectores de animales La Guarida y El Gato Garduño.



Javier Calleja nació en 1971 en Málaga, donde vive y trabaja actualmente. A lo largo de los años, Calleja ha creado dibujos, instalaciones, esculturas y pinturas, a menudo jugando con la escala y la perspectiva. Ya fuera en miniatura o a gran escala, sus instalaciones se centraban en seducir al espectador como una parte importante del trabajo.

Después de darse a conocer en España y en el resto de Europa, fue en su debut con Aisho Nanzuka en Hong Kong cuando introdujo por primera vez a sus personajes de ojos grandes.

Originalmente imaginados como representaciones visuales de los propios sentimientos y experiencias del artista, pronto se convirtieron en firma inconfundible de su obra.

Con el paso del tiempo, dichos personajes evolucionaron de dibujos y pinturas, a esculturas y objetos, adquiriendo la forma de un niño en la transición desde la niñez a la adolescencia.

Con sus grandes ojos llorosos y un sutil rubor, los protagonistas de las obras de Calleja son pequeños héroes que acaban de superar algo doloroso y están a punto de sonreír nuevamente después de llorar.

Javier Calleja trabaja con Nanzuka Underground (Tokio), Almine Rech Gallery (Paris, Bruselas, Londres, Nueva York y Shanghai) y Aisho Nanzuka (Hong Kong).