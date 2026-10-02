Javier Veiga participa con su film 'Playa de lobos' en el ciclo 'Encuentros con directores de cine' en Almería

Fotograma de la película 'Playa de lobos', de Javier Veiga. - FUNDACIÓN UNICAJA

ALMERÍA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Encuentros con directores de cine' de la Fundación Unicaja va a acoger el próximo lunes, 5 de octubre, al director Javier Veiga y su película 'Playa de Lobos' en una proyección con coloquio posterior que tendrá lugar a partir de las 20,00 horas en el Teatro Apolo de Almería con entrada libre hasta completar aforo.

El cineasta participará en un encuentro con el alumnado del IES Celia Viñas como parte del programa de visitas a centros educativos que organiza este ciclo cinematográfico para acercar los últimos estrenos del cine español a los más jóvenes, según ha indicado la entidad en una nota.

El film relata la historia de Manu, que trabaja en un chiringuito de playa, y Klaus, un turista que no quiere levantarse de la última tumbona que falta por recoger. Aparentemente parece sólo el encuentro casual de dos tipos totalmente opuestos y condenados a no entenderse. Pero Manu empieza a sospechar que Klaus no está en esa playa por casualidad, ni es quien decía ser. La tensión va subiendo entre ellos, hasta que Klaus le hace a Manu una desconcertante y perturbadora propuesta.

Javier Veiga es actor, guionista, director y productor. Con una dilatada trayectoria en cine, teatro y televisión, ha compaginado su faceta interpretativa con la creación y dirección de proyectos propios, entre ellos los largometrajes 'Amigos hasta la muerte' y 'Playa de Lobos'. Sus cortometrajes 'Sálvame' y '¿De qué se ríen las hienas?' han sido reconocidos con numerosos premios en festivales nacionales e internacionales.

El ciclo 'Encuentros con directores de cine' de la Fundación Unicaja lleva más de un cuarto de siglo acercando el séptimo arte a la ciudadanía de la mano de sus realizadores. A lo largo de su historia, más de 80.000 personas han podido disfrutar de esta experiencia cinematográfica en ciudades como Almería, Málaga y Cádiz.

Con más de 200 encuentros celebrados, en este ciclo han participado más de un centenar de cineastas como Fernando Trueba, Javier Fesser, Fernando Colomo, Carlos Saura, Ángeles González Sinde, Gracia Querejeta, Paula Ortiz, Belén Macías, Mabel Lozano o Ana Murugarren, entre otros.