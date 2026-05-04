Jesús Barrau y Tania Santiago protagonizan este viernes en Almería una nueva cita de 'ImproVables' de Fundación Unicaja

El productor musical Jesús Barrau y la bailaora y coreógrafa Tania Santiago. - UNICAJA

ALMERÍA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El productor musical Jesús Barrau y la bailaora y coreógrafa Tania Santiago protagonizarán este viernes 8 de mayo, a las 19,30 horas, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería una nueva cita de la tercera edición del ciclo de improvisación escénica 'ImproVables', con entrada libre hasta completar aforo.

La Fundación Unicaja ha informado en una nota de que el encuentro reunirá a ambos creadores dentro de una propuesta que, hasta el próximo mes de noviembre, convierte el centro cultural de la institución en punto de encuentro y creación de nuevas conexiones entre artistas a través de la experimentación y la exploración en directo de fórmulas de creación en la música, la danza, el teatro y otras artes en Almería.

En cada sesión se reúnen dos o tres creadores de Almería o con un fuerte vínculo con la ciudad, procedentes de distintas disciplinas y sin vínculos profesionales previos, lo que da lugar a "encuentros artísticos inéditos que buscan generar conexiones improbables y genuinas".

La programación continuará con las improvisaciones de la artista multidisciplinar Annët Batlles y la cantante lírica Qüivi-María Milán, el 25 de septiembre; la cantaora y creadora escénica Ana Mar García de Quero, la bailarina Marta Bonilla y la música Miriam Moreno, el 23 de octubre; y la bailarina, intérprete y pedagoga de danza Celia Pírez y el músico David Galera, el 27 de noviembre.

El ciclo 'ImproVables' de Fundación Unicaja continúa con la promoción de la creación escénica en Almería al reunir en esta tercera edición a artistas y creadores de reconocido prestigio junto a otros emergentes, dentro de una propuesta singular en la programación cultural de la ciudad.

LOS PROTAGONISTAS

Jesús Barrau es productor musical e ingeniero de grabación y mezcla afincado en Almería. Es conocido principalmente por ser fundador y productor de la banda de slowcore/post-rock palmeras negras, perteneciente al sello barcelonés Aloud Music.

Con esta formación ha actuado en festivales de referencia como ArcTanGent, en Bristol, Reino Unido, y Canela Party, y su música ha sido destacada en algunos de los principales medios especializados del país, entre ellos Rockdelux y Mondo Sonoro.

Barrau explora la zona limítrofe entre el dark ambient, el minimalismo y el folk contemporáneo, con una mezcla de guitarras parlor, pianos, órganos y la voz con sintetizadores modulares y otros procesos puramente electrónicos.

Tania Santiago es bailaora, coreógrafa y docente, y se ha nutrido de maestros como La Lupi, Antonio Canales y Eva Yerbabuena, entre otros. Como solista, ha actuado en Francia, Italia y Japón, y ha dirigido y producido espectáculos como 'Mediterráneo', en 2012; 'Caminos', en 2015; y el documental 'Raíces y Alas', en 2021.

Asimismo, destaca su participación en la compañía de 'La Lupi' en el montaje para el Ballet Nacional de España y en la compañía malagueña 'Ararí Danza'. Actualmente dirige su propia compañía flamenca y ha inaugurado su escuela de flamenco.