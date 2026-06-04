José M. Domínguez renueva como presidente de la Fundación Unicaja

José M. Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja - ALEX ZEA

MÁLAGA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Unicaja ha renovado este jueves por unanimidad a José M. Domínguez Martínez como presidente de la Fundación Unicaja para los próximos cuatro años, un cargo que asumió inicialmente en la sesión del 14 de junio de 2022. Su reelección ha sido a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Fundación.

En este periodo se ha promovido una profunda revisión de la gobernanza de la Fundación. En 2023 se puso en marcha un plan de revisión del gobierno corporativo para identificar áreas de mejora y adoptar las mejores prácticas esta materia. Entre sus principales medidas estaban una evaluación anual de los órganos de gobierno, la creación de nuevas comisiones de apoyo al Patronato, y el fomento de la transparencia informativa externa e interna.

Por otro lado, también se impulsó el primer Plan Estratégico 2023-2025, una herramienta clave para la consolidación como referente de la obra social privada de Andalucía. Una hoja de ruta que se centraba en aquellas necesidades que más preocupaban a la ciudadanía, adaptándose a los nuevos tiempos sin olvidar las raíces de la Fundación.

Recientemente también se ha aprobado un nuevo Plan Estratégico para el trienio 2026-2028, con el objetivo de seguir ampliando el impacto en toda Andalucía. En esta etapa la Fundación también ha sido esencial en el proceso de estabilización de la gobernanza en Unicaja Banco, del que es el principal accionista.

El papel de la institución ha sido clave en la defensa de Unicaja Banco como institución independiente con sede en Andalucía. En estos cuatro años ha experimentado notables avances en su gestión, entre ellos: un significativo incremento de los ingresos y gastos; también del número de actividades realizadas y personas beneficiarias.

Así como la creación de un fondo de contingencia para garantizar el desarrollo de la actividad principal; la potenciación de alianzas para grandes proyectos; un plan de apertura de nuevas sedes en Andalucía; la renovación de la imagen corporativa, y el impulso al primer convenio colectivo para los trabajadores.

Además, la institución generó una cartera de inversiones financieras destacando la constitución de las sociedades 100% participadas Fundatia y Liveupp, la entrada en el capital social de la Universidad Tecnológica Atlántico- Mediterráneo, y el incremento de las inversiones en startups a través de la sociedad 100% participada Fundalogy.

Otros hitos son el impulso a la Fundación Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer, de la que la Fundación Unicaja es patrona fundacional, y al Instituto Econospérides, su nuevo servicio de estudios económicos. En el plano deportivo se ha promovido un impulso a la actividad del Unicaja Baloncesto, club del que la Fundación es propietaria.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PATRONOS

En los últimos meses se han incorporación de los nuevos patronos. Carlos Chicano Ruiz fue nombrado patrono por el grupo relativo a personas que poseen conocimientos y experiencia específicos en materia financiera, desde el 30 de diciembre del pasado año y por el plazo estatutario de cuatro años.

Daniel Carrasco Díaz fue nombrado patrono por el grupo relativo a personas que posean conocimientos y experiencia específicos en materia financiera, desde el 25 de febrero y por el plazo estatutario de cuatro años.

Y Rafael Carmona Campos fue nombrado patrono por el grupo relativo a entidades fundadoras de Unicaja, desde el 1 de abril y por el plazo estatutario de siete meses.

Tras estas incorporaciones y la ratificación del presidente, el Patronato seguirá integrado por 15 miembros: dos pertenecientes al grupo de entidades fundadoras de Unicaja; uno al grupo de entidades públicas o privadas representativas de intereses colectivos --Junta de Andalucía--; siete al grupo de personas con conocimientos y experiencia específicos en materia financiera, y cinco al grupo de personas independientes de reconocido prestigio profesional.

Su composición queda así: el presidente es José M. Domínguez Martínez; el vicepresidente primero es Pedro Fernández Céspedes y la vicepresidenta segunda es Ángela María Callejón Gil.

Los patronos son: Emilio Alba Conejo; Federico Beltrán Galindo; Rafael Carmona Campos; Daniel Carrasco Díaz; Carlos Chicano Ruiz; Patricia Cid González; Sonia Díez Abad; María Mata Fuentes; Juan José Navarro Fernández; Juan Antonio Parrilla González; Adolfo Pedrosa Cruzado y Ana Salinas de Frías

El director general es Sergio Corral, el delgado Secretario Manuel Atencia Robledo, la vicesecretaria primera es María Isabel Fernández Machuca y, por último, el vicesecretario segundo es Antonio J. López Expósito.

NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA FUNDACIÓN

También se ha aprobado una modificación de la estructura organizativa básica a través de la creación de la División de Estrategia, Comunicación y Relaciones Institucionales.

Esta nueva dirección se deriva del significativo incremento de actividad e inversión de la institución en los últimos años con el objetivo de impulsar la comunicación a nivel externo e interno. Pone el foco en el seguimiento del Plan Estratégico 2026-2028 y los proyectos transversales de la Fundación, fortalecerá el desarrollo de alianzas institucionales y relaciones con los stakeholders.

Tras su creación, la estructura organizativa básica de la Fundación queda así. El presidente continúa siendo José M. Domínguez Martínez, el director General es Sergio Corral Delgado, la directora de División de Actividades es Cristina Rico Cabeza, la directora de División de Asesoría Jurídica y Gobierno Corporativo es Isabel Fernández Machuca y el director de División Financiera es Javier de Pro Rueda.

El director de División de Medios y Recursos es Joaquín Osuna Rodríguez, el director de División de Estrategia, Comunicación y Relaciones Institucionales es Manuel Castillo López, el director de Auditoría Interna es Víctor Manuel Gutiérrez-Ravé Bautista y, por último, el director de Control Global del Riesgo es Juan Antonio Cano Hervás.

RESUMEN CURRICULAR

José M. Domínguez Martínez es doctor en Ciencias Económicas por la UMA. En el año 1981 se incorporó como profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga, centro en el que, desde entonces, ininterrumpidamente, ha venido impartiendo clases, y donde ha desempeñado el cargo de vicedecano.

Es catedrático de Economía Aplicada --Hacienda Pública--; director del proyecto de educación financiera Edufinet; miembro del Patronato de Fedea; miembro del Patronato de Funcas y vicepresidente del Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer.

Fundó el Instituto Econospérides y dirigió 'eXtoikos', una revista digital económica. Insignia de Honor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UMA, así como medalla de oro del Colegio de Economistas de Málaga y medalla de Oro de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.

Ha sido vocal del Consejo Directivo de la Organización de Economistas de la Educación, miembro de la Comisión sobre la Innovación Docente en la Universidad Andaluza, miembro del Comité Científico de Cifal-Málaga y vocal de la Junta Directiva de El Ateneo de Málaga.

Fue el director general de Secretaría General y Técnica de Unicaja Banco, donde ha desempeñado diversos puestos directivos. Ha sido presidente del Consejo de Administración de Analistas Económicos de Andalucía, y vicepresidente de la Fundación Ciedes.

Además, fue presidente del Club Baloncesto Málaga, y miembro del Consejo de Administración de Banco Ceiss, Banco Europeo de Finanzas, Analistas Financieros Internacionales, Gestión Tributaria Territorial, Andalucía Económica, Esesa, o Plan Especial del Puerto de Málaga.

Tiene 20 libros, más de 300 artículos e investigaciones sobre la economía del sector público, entre otros aspectos, y más de 700 artículos de opinión.