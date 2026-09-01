Literatura, naturaleza y patrimonio protagonizan una nueva edición de Letra de Naturaleza

Presentación de la segunda edición de Letra de Naturaleza. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA, 1 (EUROPA PRESS)

Granada volverá a convertir sus calles, barrios, jardines, ríos y espacios patrimoniales en lugares para leer, escuchar, reflexionar y mirar la naturaleza de otra manera con la celebración, del 7 al 13 de septiembre, de la segunda edición de Letra de Naturaleza, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja.

Los II Encuentros de Literatura de Naturaleza y Patrimonio se desarrollarán bajo el lema 'Eco-crítica en los márgenes'. La propuesta que busca conectar con los valores y objetivos que Granada está impulsando en el marco de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

"Una cultura abierta, participativa, vinculada al territorio y capaz de generar nuevas miradas sobre los grandes desafíos contemporáneos", según ha explicado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra. El programa ha sido incluido además por el Ceneam, del Ministerio para la Transición Ecológica, entre sus propuestas de formación y encuentros sobre literatura de naturaleza y patrimonio.

Por su parte, en representación de la Fundación Unicaja, Montse Morillas, ha puesto en valor el compromiso de la entidad con iniciativas que sitúan la cultura y la educación ambiental en el centro y ha señalado que "apoyar Letra de Naturaleza significa respaldar una propuesta que utiliza la literatura y el arte para acercarnos a nuestro entorno y fomentar una conciencia más profunda sobre la necesidad de protegerlo".

Asimismo, ha destacado la importancia de que "un proyecto de estas características crezca en Granada y encuentre continuidad, conectando a escritores, artistas, científicos, estudiantes y ciudadanía en torno a una mirada contemporánea sobre la naturaleza y el patrimonio".

PROGRAMACIÓN

La programación de esta segunda edición amplía los formatos y públicos respecto a los primeros encuentros celebrados en 2025 y propone una semana de actividades en distintos espacios del centro de Granada y de los barrios del Sacromonte y el Albayzín.

El programa reúne rutas literarias, botánicas, geológicas e históricas; talleres; conferencias; recitales de ecopoesía; intervenciones artísticas; ilustración de naturaleza; actividades de biodiversidad urbana; exposiciones de fotografía científica; proyecciones de videoarte y propuestas dirigidas tanto al público general como a centros educativos.

Entre los nombres destacados de esta edición figuran el escritor y filósofo Jorge Riechmann y el naturalista y divulgador Joaquín Araújo, junto a otros autores y especialistas que abordarán una mirada ecocrítica desde los márgenes.

Las actividades permitirán acercarse también a la historia natural y cultural de Granada a través de propuestas sobre las escritoras pioneras de la ciudad, los fósiles y la evolución de su territorio, los jardines y su riqueza botánica, o los aljibes y el agua como elementos esenciales de la construcción histórica de Granada.

La dimensión científica y artística tendrá igualmente un espacio destacado con la exposición 'La belleza poética de lo micro', una propuesta que combina microfotografía científica y poesía y que podrá visitarse del 8 al 17 de septiembre en el Centro Cívico Marqués de Mondéjar, dirigida tanto a institutos como al público general.

Esta iniciativa, impulsada por el Club de Lectura Letra de Naturaleza y el Centro de Instrumentación Científica de la Universidad de Granada, ya ha formado parte de la programación cultural de la ciudad y fue presentada en la Feria del Libro de Granada.

Junto a la programación de los encuentros, Letra de Naturaleza mantiene durante todo el año su club de lectura de literatura de naturaleza en la Librería Picasso, integrado en la Red de Lecturas Verdes del Ceneam y coordinado por Lola Callejón.

El proyecto se completa con iniciativas de plantación y repoblación de especies autóctonas impulsadas por Árboles Contra el Cambio Climático, reforzando la voluntad de que la cultura genere también acciones concretas de cuidado del territorio.

La propuesta de 2026 da así continuidad a la primera edición, celebrada en septiembre de 2025, que ya llevó a espacios como el Carmen de la Victoria, el Museo Cuevas del Sacromonte, San Miguel Alto y el entorno del río Darro actividades de literatura, patrimonio y conciencia medioambiental.