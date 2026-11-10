Lluis Castañ protagoniza una nueva cita musical en el Centro Fundación Unicaja Granada con un recital de guitarra

El guitarrista y compositor Lluis Castañ - FUNDACIÓN UNICAJA

GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista flamenco y compositor castellonense Lluis Castañ protagoniza este sábado 14 de noviembre a las 19,30 horas una nueva cita musical en el Centro Fundación Unicaja Granada.

En el concierto, gratuito previa inscripción en www.fundacionunicaja.com/reservas, el artista presentará su primer trabajo discográfico 'Entre cuerdas y vías' (2026), un álbum conceptual inspirado en el viaje vital y musical que une Castellón, Barcelona y Sevilla.

La obra recorre distintos paisajes sonoros a través de composiciones originales donde confluyen el flamenco, la música mediterránea y la estética del viaje en tren, entendido como experiencia de tránsito, memoria y descubrimiento.

Durante los últimos años ha trabajado junto al guitarrista y productor Rycardo Moreno, quien también firma la producción del disco, una de las figuras más reconocidas de la escena flamenca actual, desarrollando un lenguaje artístico propio y una visión renovada de la guitarra flamenca de concierto.

Su propuesta en directo ofrece un recorrido por composiciones originales y piezas de inspiración flamenca en las que la guitarra se convierte en vehículo de emoción, memoria y viaje, estableciendo un diálogo cercano con el público y reivindicando la guitarra flamenca como instrumento solista de gran riqueza expresiva.

Esta propuesta se integra en el ciclo de artes escénicas del Centro Fundación Unicaja Granada. Tras el recital de Lluis Castañ, la programación continúa el 19 de diciembre a las 19,30 horas con un concierto de Navidad con Mariola Cantarero y el Coro de Pequeñas Voces de la Alhambra.

La reconocida soprano granadina, Mariola Cantarero se unirá al talento y la frescura del Coro de Pequeñas Voces de la Alhambra, una agrupación infantil y juvenil de Granada, en una propuesta que combinará la excelencia lírica con la riqueza de las voces jóvenes.

LLUIS CASTAÑ

Lluis Castañ es un guitarrista flamenco y compositor castellonense cuya propuesta artística combina la tradición del flamenco con una visión contemporánea, personal y evocadora.

Formado desde la infancia en guitarra clásica y flamenca, ha desarrollado una trayectoria marcada por la búsqueda de una voz propia dentro del panorama actual de la guitarra flamenca.

A lo largo de su carrera ha participado en numerosos festivales, ciclos y escenarios de ámbito nacional, compartiendo cartel y proyectos con destacadas figuras del flamenco y la música española, entre ellas Estrella Morente e Israel Fernández.

Ha actuado en espacios culturales de referencia, como MusaE y ha sido artista invitado en diferentes proyectos escénicos, consolidando una propuesta que destaca por su sensibilidad.