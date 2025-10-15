Mayte Martín, Premio Nacional de Cante 2025 de la Cátedra de Flamencología de Jerez (Cádiz)

El delegado municipal de Cultura en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Francisco Zurita, en el acto de lectura de premiados de los Premios Nacionales de Flamenco de la Cátedra de Flamencología. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha anunciado este miércoles 15 de octubre los nombres ganadores de los Premios Nacionales de Flamenco 2025, donde Mayte Martín destaca con el Premio Nacional de Cante.

Juan Manuel Cañizares, Ana María Bueno, Calixto Sánchez, Juan Villar, Cristina Cruces, José María Castaño y Eulalia Pablo son el resto de galardonados de unos premios que se entregarán el próximo 8 de noviembre en los Museos de la Atalaya de Jerez, ha indicado la Cátedra en una nota.

El Palacio de Villapanés, sede de la delegación de Cultura del Ayuntamiento, ha sido escenario de esta presentación, que ha contado con la presencia del delegado municipal de Cultura, Francisco Zurita, el responsable en Cádiz de la Fundación Unicaja, Javier Vela, así como el presidente de la Cátedra de Flamencología, Francisco Pereira.

En su intervención, el delegado de Cultura ha felicitado a la Cátedra de Flamencología por "la magnífica labor que realiza durante todo el año en favor del conocimiento, la investigación y la difusión del flamenco".

"Nos alegra especialmente que, tras más de una década, estos premios fueran recuperados en 2023, y que hoy podamos seguir celebrando su continuidad con una nueva edición que reconoce el talento, la maestría y el compromiso de quienes dedican su vida al arte flamenco", ha expresado.

Zurita ha recordado también que de "esas raíces profundas bebemos también en la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en 2031", un proyecto que integra "el arte, la historia y la pasión de nuestra gente".

Javier Vela, representante de la Fundación Unicaja, ha reconocido que para esta entidad es "un orgullo" poder participar en estos premios que son "todo un referente dentro del mundo del flamenco", al tiempo que ha incidido en el compromiso que se hace con la cultura y en especial para apoyar la candidatura a la Capitalidad Cultural Europea de Jerez de 2031.

Además, ha ensalzado el trabajo que la Fundación Unicaja lleva a cabo en la provincia de Cádiz, recordando el programa de conciertos que han organizado este verano con la presencia de "artistas reconocidos".

Por su parte, el presidente de la Cátedra de Flamencología, Francisco Pereira, se ha referido a "la larga trayectoria histórica" de estos premios, creados en 1964 y que gozan de "una especial trascendencia" dentro del mundo del flamenco. En nombre de la Cátedra ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento a la hora de poner en marcha la gala del próximo 8 de noviembre, y en especial los patrocinadores oficiales --Fundación Unicaja y Grupo Solera-- por "el esfuerzo y la confianza" que han depositado en su trabajo pero "sobre todo en estos premios", cuyo objetivo no es otro que "reconocer el trabajo y dedicación al flamenco de estos artistas y sobre todo su compromiso con la cultura".

Entre las novedades de esta edición sobresale la elaboración de un cartel específico para el acto, una obra de pintura al óleo que ha sido realizada por el artista jerezano Luis Márquez y que será donada a una institución social de la ciudad con el fin de "poner nuestro granito de arena para todos aquellos que lo necesitan".

El autor del cartel ha agradecido "la confianza" que la Cátedra ha depositado en él, y ha comentado que su objetivo es representar el cante, el baile y la guitarra, pero también "hacer un pequeño homenaje a las mujeres mayores de las que tanto hemos disfrutado, con ese baile y esas maneras de vivir".

La gala de entrega de premios tendrá lugar el sábado 8 de noviembre a las 12,00 horas en los Museos de la Atalaya, y será abierta al público hasta completar aforo. En el elenco destaca la presencia de artistas como José Méndez, Miguel Lavi, Lidia Hernández, Felipa del Moreno, Eva Ruiz-Berdejo, Fernando Galán, Miguel Téllez, Antonio Higuero, Nono Jero, Santiago Lara y la colaboración especial de la Orquesta Álvarez Beigbeder de Jerez.

El acto de anuncio de los premios ha servido para presentar el sello conmemorativo de este Premios Nacionales que ha realizado expresamente para la ocasión el Club Filatélico Jerezano.

En cuanto a las personas reconocidas este año, que incluye la categoría 'Copa Jerez' para artistas locales, están Mayte Martín con el Premio Nacional de Cante; Ana María Bueno con el Premio Nacional de Baile; Juan Manuel Cañizares con el Premio Nacional de Guitarra; Juan Villar con el Premio a la Maestría; José María Castaño con el Premio a la Divulgación; Cristina Cruces con el Premio a la Investigación y Eulalia Pablo con el Premio Especial a la Investigación.

Calixto Sánchez recibirá el Premio Cátedra de Honor, mientras que en las categorías 'Copa Jerez', Enrique Soto ha sido galardonado al Cante, José Quevedo 'Bolita' a la Guitarra y Leonor Leal al Baile.