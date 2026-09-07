Niño de Elche clausura el jueves el ciclo de flamenco de la Terraza Fundación Unicaja de Cádiz

Archivo - El músico Francisco Contreras Molina, conocido como ‘Niño de Elche’, durante una entrevista con Europa Press, en la sede de Sony en Madrid. ARCHIVO. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantaor ilicitano Niño de Elche va a ser el encargado de cerrar este jueves 10 de septiembre el ciclo 'Flamenco en la Terraza' de la Fundación Unicaja de Cádiz, protagonizando una última cita que tendrá lugar a las 20,30 horas en este espacio.

Niño de Elche, una de las voces más trascendentes del flamenco contemporáneo, presentará un repertorio basado en 'Cante a lo gitano', el álbum con el que culmina su trilogía discográfica dedicada a la revisión crítica y artística del flamenco, como ha indicado Fundación Unicaja en una nota.

En este trabajo, el cantaor reescucha el legado de Manuel Torre (1880-1933), de joven Niño de Jerez, figura fundamental del cante jondo, para ofrecer una reinterpretación personal que conecta tradición y vanguardia.

Lejos de la mera recreación histórica, Niño de Elche, acompañado de Emilio Caracafé (guitarra) y de Nasrine Rahmani (percusión), propone una nueva escucha de estos cantes ancestrales, estableciendo un diálogo entre la tradición flamenca y las prácticas contemporáneas. El resultado es un recorrido por cantes "de profunda raíz" que pone en valor la vigencia y la capacidad de transformación del patrimonio flamenco.

Francisco Contreras Molina, conocido como Niño de Elche, es un cantaor, compositor y creador multidisciplinar, considerado una de las figuras más influyentes del flamenco contemporáneo. A partir de su conocimiento de la tradición, ha desarrollado una trayectoria que "trasciende los límites del género y dialoga con la música experimental, la poesía, la performance y las artes escénicas", como se ha reseñado.

Su búsqueda artística, que él mismo define bajo el término 'exflamenco', lo ha convertido en una referencia de la creación contemporánea y en una de las voces más innovadoras de la música española actual.

Hasta el 26 de septiembre, La Terraza Fundación Unicaja de Cádiz, con más de 400 metros cuadrados y vistas panorámicas de la ciudad, ofrecerá conciertos de flamenco, de jóvenes creadores, actuaciones de coplas de Carnaval, encuentros con figuras del pensamiento contemporáneo, conferencias sobre arquitectura y urbanismo y talleres lúdico-formativos para público familiar sobre astronomía, biología marina o arquitectura.