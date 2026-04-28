La Plaza del Rey de San Fernando (Cádiz) acoge el espectáculo inmersivo de la Fundación Unicaja 'Luz y Verso'

Integrantes del espectáculo 'Luz y Verso'. - FUNDACIÓN UNICAJA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) y la Fundación Unicaja presentan el espectáculo 'Luz y Verso', la propuesta cultural que aterriza en la Plaza del Rey del 8 al 17 de mayo con el objetivo de seguir dinamizando la ciudad y atraer tanto a vecinos como a visitantes al proponer una experiencia sensorial única que combina proyecciones de grandes obras de la pintura española, música en directo, poesía y una cuidada ambientación aromática. Todo ello se desarrollará en el interior de un gran domo geodésico de 360 grados instalado en la céntrica plaza.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que con esta propuesta San Fernando se consolida una vez más como una ciudad donde la cultura, el espectáculo y la música ocupan un lugar central dentro de la estrategia de atracción del Gobierno local. En estos meses, además, se ultiman los preparativos para la celebración del Año Camarón, una cita conmemorativa que recordará el aniversario de la desaparición del inolvidable genio isleño.

'Luz y Verso' ofrece una forma innovadora de acercarse al patrimonio artístico español mediante un formato contemporáneo, accesible y pensado para todos los públicos. Así, en el interior del domo el público se sitúa en el centro de un recorrido inmersivo en el que se integran proyecciones de gran formato de una veintena de obras maestras procedentes del Museo Nacional del Prado, interpretaciones musicales en directo a cargo de un cuarteto de cuerda, así como una selección de textos poéticos y una atmósfera sensorial cuidadosamente diseñada.

Durante el espectáculo, piezas icónicas de la historia del arte dialogan con la literatura y la música en vivo, creando una experiencia que trasciende el formato escénico tradicional. Este montaje permite al espectador contemplar los detalles de las obras desde una perspectiva inédita, profundizando en su significado y estableciendo una conexión más íntima con ellas, según ha explicado el Ayuntamiento.

En este sentido, ha indicado que la selección artística ha contado con el asesoramiento de especialistas que han participado activamente en el desarrollo del proyecto.

El espacio cuenta con un auditorio con capacidad para 100 personas, distribuido en gradas circulares que favorecen una visión completa del entorno. Además, se han programado sesiones específicas para alumnado de educación secundaria de la ciudad con el fin de acercar esta experiencia cultural a los centros educativos.

El recorrido de 'Luz y Verso' se completa con una atractiva propuesta previa en su zona exterior, donde los asistentes podrán sumergirse en el denominado Taller del Artista. Este espacio recrea el estudio de un pintor de época y ofrece una experiencia interactiva pensada para todos los públicos, con curiosidades sobre el proceso creativo, obras animadas, pequeños cuestionarios y diferentes sorpresas que invitan a explorar el arte desde una perspectiva lúdica y didáctica.

Asimismo, los visitantes tendrán la oportunidad de llevarse un recuerdo único gracias a la instalación de Retrato de Época, una experiencia que, mediante el uso de Inteligencia Artificial, permite generar una imagen personalizada inspirada en distintos estilos clásicos de la historia del arte. De este modo, cada persona podrá verse representada como si formara parte de una obra de los grandes maestros.

En cuanto al acceso, según ha señalado el Ayuntamiento, cada pase contará con un aforo limitado a 100 personas, por lo que se recomienda acudir con al menos 50 minutos de antelación para facilitar la organización y el acceso al recinto. Una vez iniciado el espectáculo no se permitirá la entrada, garantizando así la correcta experiencia inmersiva. La duración aproximada de cada sesión es de 50 minutos y está diseñada para un público general, sin restricciones de edad, lo que convierte esta propuesta en una opción cultural ideal para disfrutar en familia o en grupo.