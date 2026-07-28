El Premio Pritzker RCR Arquitectes diseñará el centro cultural y social de Fundación Unicaja en el suelo del Astoria

El Premio Pritzker RCR Arquitectes diseñará el gran centro cultural y social de la Fundación Unicaja en el suelo del Astoria - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

RCR Arquitectes diseñará el gran centro cultural y social de la Fundación Unicaja en el solar del antiguo Astoria-Victoria de Málaga capital.

El Patronato de la Fundación Unicaja ha aprobado la contratación del estudio de los prestigiosos arquitectos Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramón Vilalta, Premio Pritzker 2017, como responsables del proyecto de este equipamiento cultural y social que "aspira a convertirse en un nuevo icono urbano, tanto por la singularidad de su arquitectura como por el papel que desempeñará en la vida cultural y social de Málaga".

Tras la reciente concesión del solar por parte del Ayuntamiento de Málaga, la Fundación Unicaja da un paso más para hacer realidad su sede principal con la elección del reconocido estudio de arquitectura RCR para el diseño del futuro edificio, concebido como un gran espacio abierto a la ciudadanía para el desarrollo de una intensa actividad cultural, educativa y social, han señalado en un comunicado.

El proyecto permitirá a la ciudad recuperar definitivamente uno de sus espacios más icónicos con un proyecto que combina arquitectura, cultura, educación, sostenibilidad y compromiso social.

Además, permitirá conservar en las mejores condiciones de mantenimiento y visibilidad los restos arqueológicos hallados tras la demolición de los cines.

RCR ARQUITECTES

El estudio RCR Arquitectes fundado por los arquitectos Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramón Vilalta fue distinguido en 2017 con el Premio Pritzker, siendo los únicos arquitectos españoles junto a Rafael Moneo en ostentar esta distinción considerada como el Nobel de Arquitectura.

Además, han recibido la distinción de Chevalier y Officier de l'ordre des arts et des lettres 2008 y 2014 de la Repúblique Française, Miembros honoríficos del AIA American Institute of Architecture 2010, Miembros honoríficos del RIBA Royal Institute of British Architects 2012, Medalla de Oro de l'Académie d'Architecture Francesa 2015, Medalla de la ciudad de Olot 2017, Medalla de Oro de la Generalitat de Catalunya 2018, Miembros Extranjeros de la Académie d'Architecture 2019, Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 2025 y Colegiados de Honor del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz 2025.

Entre sus obras más emblemáticas en nuestro país se encuentran el restaurante Les Cols y el Estadio de Atletismo Tossols-Basil, en Olot (Girona); las Bodega Bell-Lloc, en Palamós; el Teatro de la Lira, en Ripoll (Girona); la Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver, en Barcelona; la Guardería El Petit Comte en Besalú (Girona) o el Parque de Piedra Tosca, en Les Preses.

A nivel internacional han sido los encargados del diseño del Museo Soulages en Rodez (Francia), la Biblioteca Pública De Krook en Gante (Bélgica), el Centro de Arte La Cuisine, en el castillo de Nègrepelisse en Francia o la Escuela Dar Al Marefa, en Dubai.

Asimismo, han ganado diferentes concursos nacionales e internacionales, y han recibido distinciones por obras entre las que destacan el Premio de Arquitectura Española Internacional 2015 por el Museo Soulages, el Premio Internacional 2011 'Belgian Building Awards', diez premios FAD y una obra finalista y cuatro seleccionadas en los premios de la Unión Europea Mies van der Rohe.

ESPACIO EMBLEMÁTICO

Sobre el espacio, han señalado que está ubicado en pleno corazón del centro histórico, junto al complejo monumental de la Alcazaba-Teatro Romano y en plena plaza de la Merced. La futura sede y centro social y cultural de la Fundación Unicaja "será uno de los proyectos arquitectónicos y urbanos más relevantes y transformadores de la ciudad de los próximos años".

La nueva sede reforzará el compromiso histórico de la Fundación Unicaja con Málaga y con Andalucía. Como la entidad privada con mayor impacto social y cultural de la comunidad autónoma, la Fundación desarrolla cada año miles de actividades en los ámbitos de la cultura, la educación, la investigación, la acción social, el emprendimiento, el medio ambiente y el deporte, beneficiando a cientos de miles de personas.

El nuevo complejo permitirá ampliar esa capacidad de actuación con un equipamiento concebido para acoger exposiciones, conciertos, conferencias, actividades educativas, encuentros, programas sociales y otras iniciativas dirigidas a todos los públicos, consolidándose como un nuevo punto de encuentro ciudadano y un espacio de referencia perfectamente integrado en el entorno y en el desarrollo urbanístico del centro histórico de Málaga.

Su programación de actividades será complementaria a la que la Fundación mantendrá en sus otros espacios de la capital malagueña: el Centro Fundación Unicaja de la plaza del Obispo, la Sala Fundación Unicaja María Cristina y el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares de Málaga.

La iniciativa representa, además, una importante inversión de futuro para Málaga. A la construcción del edificio se sumará la actividad permanente que desarrollará la Fundación Unicaja en este espacio, generando un impacto sostenido en el tiempo y proporcionando al centro de la ciudad un nuevo inmueble alineado con los parámetros de inteligencia, eficiencia energética y sostenibilidad que rigen la mejor tradición de la arquitectura contemporánea.

Han destacado, además, que con esta actuación "también se pone fin a una de las grandes asignaturas pendientes del urbanismo malagueño". El solar del antiguo Astoria-Victoria, uno de los emplazamientos más simbólicos del centro histórico, contará por fin con un proyecto estable, de largo recorrido y de enorme trascendencia para Málaga después de años de incertidumbre sobre su futuro.

La concesión aprobada contempla un plazo de 75 años sobre una parcela municipal de 1.298,70 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 6.340 metros cuadrados. Asimismo, la Fundación Unicaja abonará al Ayuntamiento un canon anual de 411.083,58 euros durante la vigencia del acuerdo, conforme a la valoración técnica realizada en el expediente administrativo.