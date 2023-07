Pueri Cantores Málaga ofrece un concierto en el Centro Cultural Fundación Unicaja

MÁLAGA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ciclo de Música de Cámara y Antigua del Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga acoge un concierto de la Escolanía Pueri Cantores, que sirve de clausura a su 'Taller estival para voces blancas'. Tendrá lugar este jueves 6 de julio a las 17.30 horas, con entrada a través del donativo de 3 euros de acceso al centro.

Según detallan en un comunicado, este recital supone el cierre del taller de verano celebrado en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina y contará con la participación de todo el alumnado del curso, además de integrantes de otras escolanías de la ciudad y de alumnos de conservatorios elementales y profesionales de Málaga.

Los alumnos interpretarán obras de autores como Iribarren, Ocón, Castro, Fiódorovich Vavílov, Rota, Rutter, Lloyd Webber, Hodges, Chilcott, Papoulis y Frisina.

El Ciclo de Música de Cámara y Antigua continuará el 20 de julio con el recital 'La tonadilla escénica' a cargo de la Capilla de Música Maestro Iribarren.

La Escolanía Pueri Cantores Málaga nació en 2014 con el objetivo de formar a niños y jóvenes en lenguaje musical, técnica vocal y práctica coral a través de diferentes iniciativas didácticas como los 'Laboratorios musicales' que tienen lugar en Semana Blanca o los 'Talleres estivales', en los que participan destacadas personalidades del canto coral infantil como Ma Elena Gauna, A. Hernández, J. Elberdin, Laine Tabora o Giulia Ferraldeschi, entre otros.

Su actuación de mayor nivel de producción y estreno mundial ha sido una colaboración junto a la Escolanía del Real Monasterio de El Escorial en la Passio Christi de M. Frisina en abril de 2018 en el Teatro Cervantes de Málaga. De este conocido compositor romano de música litúrgica han grabado además tres álbumes: Salvador del Mundo (2018), Es grande el amor del Señor (2019) y María Madre del Señor (2020), y se encuentran inmersos en la grabación de su cuarto proyecto.

Durante las dos últimas temporadas, el Teatro Cervantes ha contado con Pueri Cantores Málaga para sus producciones líricas Tosca de G. Puccini, bajo la dirección de Pedro Halffter, y Pagliacci de R. Leoncavallo bajo la dirección del titular de la Orquesta Filarmónica de Málaga, José María Moreno. Desde su creación, la escolanía pertenece a la Fundación Musical de Málaga y a la Federación Nacional de Pueri Cantores España.

El programa previsto para la actuación de este jueves incluye las piezas Beata es de Juan Francés de Iribarren; Benigne fac Domine de Eduardo Ocón; Te diré mis cantos de Manuel Ruiz Castro; Ave Maria [Caccini] de Vladímir Fiódorovich Vavílov; Ave Maris stella de Nino Rota; Lord bless you de John Rutter; Memory [Cats] de Andrew Lloyd Webber; A thousand years de David Hodges; Lullaby in blue de Bob Chilcott; Nothing Else Matters de Hetfiedl y Ulrich (Metallica); Kusimama de Jim Papoulis; y Amicizia è volare de Marco Frisina.