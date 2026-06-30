Rafael Ruiz Calatrava se alza con el VI Premio Nacional de Periodismo 'Ortega Munilla'

Archivo - REMIO PERIODISMO JOSÉ ORTEGA MUNILLA. Imagen de archivo - FUNDACIÓN UNICAJA - Archivo

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja y la Agrupación Nacional de Legionarios de Honor han anunciado este martes el fallo del VI Premio Nacional de Periodismo 'José Ortega Munilla', que este año ha recaído en el Legionario de Honor y presidente del Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias el Trabajo de España (Cgrict), Rafael Ruiz Calatrava, por su artículo 'La Legión española. El espíritu del guerrero. Del Bushido samurái a los Tercios, la mística de un cuerpo de élite'.

Según ha informado Fundación Unicaja en una nota, el certamen también ha reconocido al Teniente General del Ejército de Tierra, actualmente segundo JEME, Antonio Jesús Cabrerizo Calatrava, por su trabajo 'Carta a los héroes incognitos de la Legión'. En esta edición, el jurado ha decidido conceder el Premio Especial 'Ad Honorem' al GE Amador Enseñat y Berea (JEME), por su extraordinaria ayuda a la Agrupación Nacional de Legionarios de Honor 'José Ortega Munilla', y la Asociación de Periodistas Europeos, por el cometido realizado durante treinta y cinco años con la celebración de los 'Seminarios Internacionales de Seguridad y Defensa'.

Rafael Ruiz Calatrava es Legionario de Honor, presidente del Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias el Trabajo de España (Cgrict), director del Instituto de Desarrollo Universidad y Empresa y director de la Cátedra Universitaria 'Agenda 2030' del referido instituto. Es académico correspondiente de las Reales Academias de Jurisprudencia y Legislación de España y Extremadura.

El jurado ha decidido premiar al autor por su artículo 'La Legión española. El espíritu del guerrero. Del Bushido samurái a los Tercios, la mística de un cuerpo de élite', donde describe la fuerza de los valores de la Legión y la entrega total al servicio.

Por su parte, Antonio Jesús Cabrerizo Calatrava es Teniente General del Ejército de Tierra, actualmente segundo JEME. Ingresó en el Ejército de Tierra el 1 de septiembre de 1983, formando parte de la XLIII promoción de la Academia General Militar. A lo largo de su carrera estuvo destinado diez años en Almería, en la Brigada de La Legión, en la que fue jefe de la Compañía de Zapadores, como capitán; jefe de la Unidad de Zapadores, como comandante; y primer jefe y fundador de la Bandera de Zapadores de La Legión, como teniente coronel.

Asimismo, como coronel estuvo al mando del Regimiento de Ingenieros 8 de Melilla. Como general de Brigada fue subdirector de Enseñanza del Ejército de Tierra. Posteriormente asumió como general de División la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales; y la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, en el Madoc.

De este modo, ha sido premiado por su trabajo 'Carta a los héroes incognitos de la Legión', una "impresionante" y "conmovedora" carta a tres héroes anónimos legionarios: Velasco, Navarro y Prieto que ofrecieron su vida en el cumplimiento del deber. La carta destaca el comportamiento heroico de muchos legionarios anónimos y hace un recorrido por innumerables actuaciones de héroes legionarios anónimos, poniendo en valor a la Legión actual.

Asimismo, el jurado ha considerado conceder dos accésits. Al GD Antonio Ruiz Benítez, por su artículo 'La Legión después de la Legión, Carta a un nuevo legionario, de los legionarios de corazón de ayer, de hoy y de siempre', que describe magistralmente en una carta dirigida a un nuevo legionario recién incorporado lo que es la Legión; sus orígenes, su historia, lo que la hace diferente y la esencia de su mora.

Además, a Eva María Toribio Ortiz, técnico especialista en Marketing y Comercio Internacional, por su trabajo 'Carta a una nueva legionaria', en el que rinde tributo a una reciente dama legionaria tras el acto de fin de la UFAL en el IV Tercio de Ronda; precisamente, el mismo día de la publicación. "Lo sorprendente es que esta mujer dejó los hábitos y su convento no hace mucho tiempo, como relata en la carta ficcionada que una hermana le envía desde aquel remanso de paz conventual una vez que se ha producido su alta como dama legionaria".

Este certamen, patrocinado por Fundación Unicaja y dotado con 10.000 euros, toma el nombre del académico y periodista José Ortega Munilla, padre de José Ortega y Gasset, y tiene entre sus objetivos el reconocimiento de la historia y la cultura militar, reflejado en la divulgación de la labor del Ejército y la Legión.

El jurado de esta cuarta edición, presidido por el periodista y embajador de la Marca Ejército, Pedro Luis Gómez, ha estado compuesto por José Manuel De la Esperanza, teniente general del Mando de Adiestramiento y Doctrina; Francisco Fernández Verni, embajador de la Marca Ejército y presidente de la Agrupación Nacional de Legionarios de Honor; Cristina Rico, directora de División de Actividades, de la Fundación Unicaja; y Álvaro Mendiola, embajador de la Marca Ejército y miembro de la Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga .