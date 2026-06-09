Rosario La Tremendita abre el 18 de junio la programación de la Terraza de Fundación Unicaja en Cádiz

Archivo - La Niña Pastori inaugura el nuevo espacio cultural de Fundación Unicaja. - FUNDACIÓN UNICAJA - Archivo

CÁDIZ 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cantaora trianera Rosario La Tremendita será la encargada de inaugurar el próximo jueves 18 de junio la programación estival de su Terraza de Fundación Unicaja en Cádiz. Será a las 20,30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

La artista trianera será la encargada de inaugurar el ciclo 'Flamenco en la Terraza', que ofrecerá recitales flamencos a cargo de algunas de las figuras más relevantes del panorama musical actual, como ha informado Fundación Unicaja.

Hasta el 26 de septiembre este espacio escénico del centro cultural de la institución en la coiudad de Cádiz, con más de 400 metros cuadrados y vistas panorámicas de la ciudad, ofrecerá conciertos de flamenco, de jóvenes creadores, actuaciones de coplas de Carnaval, encuentros con figuras del pensamiento contemporáneo y conferencias sobre arquitectura y urbanismo.

Entre los nombres más destacados de la programación se encuentran, además de Rosario La Tremendita, José Ignacio Linazasoro, María Tausiet, Encarna Anillo, Zaida Muxí, Cristian de Moret, Ana Rossetti, Marta Sanz, Antonio Cruz y Antonio Ortiz y Niño de Elche.

Como novedad, Fundación Unicaja amplía este año su apuesta cultural con la celebración de una docena de talleres lúdico-formativos para público familiar sobre astronomía, biología marina o arquitectura que convertirán La Terraza en "un laboratorio de saberes compartidos para las nuevas generaciones".

Este verano, La Terraza se convertirá en "un templo" del arte jondo con una programación que transita entre la ortodoxia y la vanguardia. Abre el ciclo 'Flamenco en la Terraza' la voz de Rosario La Tremendita, "una artista inclasificable que desborda los límites del flamenco para adentrarse en la experimentación sonora", ha reseñado la entidad.

La complicidad de Encarna Anillo & Pituquete el 17 de julio regalará un duelo de emociones donde el cante y el toque se funden en una conversación íntima y profunda. Le sigue Cristian de Moret el 7 de agosto, un virtuoso de la guitarra que teje melodías contemporáneas sin perder la esencia de la tradición.

Cerrará el ciclo el Niño de Elche el 10 de septiembre, cuyo trabajo "desafía las etiquetas y expande el flamenco hacia territorios inexplorados del pensamiento y la performance".

JÓVENES CREADORES Y CARNAVAL EN LA TERRAZA

El ciclo 'Jóvenes Creadores en la Terraza' se concibe como un "escaparate" del talento emergente donde la innovación y las nuevas sonoridades se dan la mano con dos propuestas que fusionan la raíz con la electrónica.

Ignacio María Gómez presenta el 26 de junio "un universo sonoro" donde su voz, guitarra y balafón construyen "paisajes hipnóticos que fusionan Latinoamérica con África Occidental".

Por su parte, Alba Aceytuno irrumpe el 31 de julio con su proyecto musical en solitario 'Pleito', marcado por la folktrónica, una mezcla de electrónica orgánica y músicas de raíz con letras contemporáneas y una puesta en escena "poderosa".

El Carnaval de Cádiz protagoniza el ciclo 'Coplas en la Terraza' que tendrá como protagonistas a dos de las agrupaciones triunfadoras del último Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC).

Pasará por el escenario la comparsa de Jesús Bienvenido, 'DSAS3', el 14 de agosto, que ofrece la otra cara de la fiesta con "la profundidad y la poesía" del autor en sus letras y músicas, y 'Los amish del mono' la chirigota revelación de Ale 'el Peluca', el 3 de septiembre.

Al ciclo de conciertos impulsado por la Fundación Unicaja se suman tres citas complementarias que se enmarcan en la programación del Festival Jazz Cádiz. Sobre el escenario de La Terraza pasarán K12 (2 de julio), Escarteen Sisters (9 de julio) y Caba Quartet (15 de julio).

ARQUITECTURA, PAISAJE Y TERRITORIO

En colaboración con el Colegio de Arquitectos de Cádiz, el ciclo 'Arquitectura, paisaje y territorio' reúne por segundo verano consecutivo a arquitectos, paisajistas y urbanistas para reflexionar sobre la relación entre el espacio construido y la experiencia humana desde perspectivas diversas y complementarias.

En esta ocasión, el ciclo abordará la dimensión poética de la arquitectura, la tradición innovada, el urbanismo visto por la mirada femenina y el derecho a la ciudad, así como la tradición artesanal y el territorio.

El arquitecto, catedrático de Proyectos en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, José Ignacio Linazasoro, disertará el 23 de junio sobre la permanencia y la memoria como claves para intervenir el contexto, frente a las modas o el gesto arbitrario, abordando cómo la ruina y el tiempo se convierten en materiales constructivos para intervenir el espacio.

El 23 de julio el ciclo recibe a Zaida Muxí, doctora arquitecta y profesora agregada de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, que analizará cómo las ciudades han sido diseñadas desde una mirada androcéntrica y expondrá propuestas para un urbanismo basado en el cuidado, la accesibilidad y el derecho a la ciudad.

José Ramón Sierra, catedrático de Proyectos de la Universidad de Sevilla, dialogará el 27 de agosto sobre la pervivencia de la artesanía en la arquitectura contemporánea andaluza, reivindicando los saberes locales y los materiales autóctonos como recursos para un habitar sostenible.

Cerrarán el ciclo el 24 de septiembre los arquitectos y Premios Nacionales de Arquitectura Antonio Cruz y Antonio Ortiz con una reflexión sobre los desafíos de intervenir en el patrimonio histórico, ejemplificado en su larga remodelación del Rijksmuseum de Ámsterdam o en la construcción de grandes infraestructuras como el Estadio de la Cartuja.

En el ciclo 'Letras de altura', la historiadora y especialista en el estudio de la brujería, la magia y las creencias religiosas en la España de la Edad Moderna, María Tausiet, abordará el 24 de junio la historia de las emociones a partir de su último ensayo, 'Formas de amar'.

La ensayista e investigadora Natalia Castro Picón realizará el 8 de julio un análisis crítico de las múltiples crisis sociales, políticas y ecológicas que han atravesado España en los últimos años; y la poeta y narradora Ana Rossetti será protagonista el 19 de agosto de un encuentro sobre el papel de las mujeres en el liderazgo y los movimientos literarios y artísticos que antecedieron algunos de los mejores avances de nuestro presente.

La escritora madrileña Marta Sanz cerrará el ciclo el 16 de septiembre con una reflexión sobre el vínculo entre literatura y cuerpo como espacio de acción cívica y cultural.

Como novedad, la programación de La Terraza incluye este verano el ciclo paralelo 'Pequeños grandes saberes', con actividades matinales de juego, experimentación y aprendizaje dirigidas a menores y jóvenes de entre 6 y 14 años.

A partir de la observación directa del paisaje urbano y marítimo de Cádiz, los sábados a las 11,00 horas se desarrollarán los talleres prácticos 'Cartógrafos del cielo' de orientación astronómica con la Agrupación Astronómica de Cádiz Hércules. Serán los días 4, 11, 18 y 25 de julio.

'El mar de los saberes' versará sobre los ecosistemas de la Bahía de Cádiz visibles desde la terraza, con observaciones en directo a través de instrumentos portátiles y experimentos de la mano de Ecolocaliza los días 1, 8, 22 y 29 de agosto; y 'Arquitectura en miniatura', hablará de construcción de maquetas de edificios y espacios públicos ideales para Cádiz con la arquitecta Dolores Victoria Ruiz. Se desarrollará los días 5, 12, 19 y 26 de septiembre.