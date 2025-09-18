El saxofonista de jazz y cantaor Antonio Lizana clausurará la programación de La Terraza de Fundación Unicaja de Cádiz

CÁDIZ 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
El saxofonista de jazz y cantaor de flamenco, Antonio Lizana, clausurará el próximo viernes 26 de septiembre la programación de La Terraza de Fundación Unicaja en Cádiz capital con un concierto a dúo con el guitarrista y compositor lebrijano, Rycardo Moreno.
La actuación, que comenzará a las 20,30 horas con entrada libre hasta completar aforo, se enmarca en el ciclo 'Conciertos en La Terraza' y despide este programa estival impulsado por la Fundación Unicaja el pasado mes de junio en el nuevo escenario de su centro cultural.
La Terraza de Fundación Unicaja ha contado en estos meses de verano con conciertos de flamenco y música de autor, sesiones de DJs al atardecer, encuentros de literatura y pensamiento y coloquios sobre arquitectura, el paisaje y el territorio urbano.
Así, figuras relevantes del panorama nacional e internacional cultural como los cantaores David Palomar y Lela Soto, las autoras Remedios Zafra y Sara Mesa, el Premio Nacional de Arquitectura Alberto Campo Baeza, la Premio Pritzker de Arquitectura, Carme Prigem, o el DJ Calder on HiFi, entre otros, han sido protagonistas de esta iniciativa que ha buscado "reforzar la oferta cultural" de la institución en Cádiz.
Antonio Lizana es uno de los representantes "más célebres del nuevo flamenco jazz del sur de España", como ha reseñado Fundación Unicaja. Los conciertos en directo de Lizana se describen como "un viaje impresionante desde las raíces del flamenco al jazz contemporáneo", combinado con "letras conmovedoras que transmiten mensajes de optimismo y sinceridad hacia su público".
Nacido y criado en San Fernando (Cádiz), Lizana ha actuado en más de 30 países con su banda, tocando en festivales como Womex, Etnosur, SXSW Austin, Festivales Flamencos de Londres, Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, Barcelona Voll Damn, Shanghai Jazz Fest (China), Casablanca Jazz Fest (Marruecos) y la Bienal de Flamenco (Holanda).