Archivo - La cantante Soleá Morente. - FUNDACIÓN UNICAJA - Archivo

GRANADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cantante Soleá Morente abre la programación de artes escénicas del Centro Fundación Unicaja Granada con un concierto el viernes 2 de octubre a las 19,30 horas. La entrada es gratuita previa reserva en la web www.fundacionunicaja.com.

Así, la nueva sede de la fundación en la capital granadina arranca su actividad cultural, que ofrecerá una variada programación abierta a la ciudadanía y vinculada al territorio.

La artista, nacida en Madrid pero con profundas raíces familiares en el barrio del Albaicín de Granada, protagoniza un recital marcado por la voz y el acompañamiento de guitarra en el que interpretará algunos de tus temas más conocidos como 'Lo que te falta' o 'Con los nudillos', entre otros.

Hablar de Soleá Morente es hablar de una de las familias más importantes a nivel cultural en este país, la que montaron el innovador y cantaor granadino Enrique Morente y la bailaora Aurora Carbonell.

De ahí ha surgido una estirpe que ha ensanchado los límites de la creatividad en innumerables campos, y Soleá se ha convertido en una de las artistas más versátiles, camaleónicas y rompedoras.

En sus discos, la artista ha sido capaz de tocar innumerables estilos radicalmente diferentes como la electrónica, el rock, el pop, el indie, el shoegazing, el tecno, la rumba y el flamenco, acompañada de grandes nombres de la escena nacional como Guille Milkyway o La Bien Querida.

A estas alturas, Soleá Morente es considerada como una artista única e irrepetible en el panorama artístico nacional, capaz de transitar terrenos movedizos con solvencia, inspiración y mucha emoción.

NUEVO ESPACIO

Fundación Unicaja refuerza su presencia en Granada con la apertura de su nueva sede en el histórico edificio del Rey Soler, que ofrecerá actividades gratuitas durante los próximos meses como exposiciones, encuentros, conciertos, representaciones teatrales, talleres y actividades familiares.

El Centro Fundación Unicaja Granada abrió sus puertas el pasado 17 de septiembre con las exposiciones 'La sombra de Goya en el Museo Lázaro Galdiano', que explora la influencia del maestro aragonés sobre varias generaciones de artistas de los siglos XVIII, y la experiencia de realidad virtual 'Los sentidos de Andalucía', que ofrece un viaje inmersivo por nuestra historia medieval a través de los sentidos, combinando objetos históricos, juegos interactivos y una experiencia en el metaverso.