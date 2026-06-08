Publicado 08/06/2026 16:59

La Terraza de Fundación Unicaja en Cádiz acoge una velada solidaria con la participación de Antoñito Molina

Antoñito Molina, cantante.
Antoñito Molina, cantante. - FUNDACIÓN UNICAJA

CÁDIZ 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja organiza una velada solidaria con la participación del músico roteño Antoñito Molina a beneficio de la Casa Ronald McDonald, de la que es padrino el artista. El evento solidario tendrá lugar en la Terraza Fundación Unicaja de Cádiz el viernes 12 a las 20,30 horas.

En una nota, la Fundación Unicaja ha señalado que el artista de éxitos como 'Y te voy a querer', 'Me estoy volviendo loco' y 'Dicen que el mundo se acaba' llega a la Terraza de Fundación Unicaja, punto de encuentro entre la creación cultural y el paisaje urbano de la ciudad con más de 400 metros cuadrados, con algunos de sus temas más conocidos, marcados por el flamenco y el alma del Carnaval de Cádiz y combinados con una producción musical moderna y festiva.

La entrada solidaria, un donativo de 20 euros, se puede adquirir en la web www.unientradas.es, cuya recaudación íntegra se destinará a la labor de la Casa Ronald McDonald, entidad que ofrece hogar gratuito para todas aquellas familias desplazadas con motivo del tratamiento médico de sus hijos/as enfermos. El evento contará además con una barra solidaria y sorteos, entre otras sorpresas.

Tras el éxito de su gira 'A la aventura tour' con la que ha colgado 'sold out' en todas las fechas y ha recorrido los principales escenarios del país y tras un año irrepetible con su gira 'Me prometo', Antoñito Molina se encuentra inmerso en el fin de gira bajo el nombre 'Mis últimos Me Prometo'.

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