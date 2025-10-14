La VI Liga Escolar de Ajedrez de Fundación Unicaja arranca con la participación de cerca de 6.000 escolares - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 6.000 escolares participarán en la VI Liga Escolar de Ajedrez de Fundación Unicaja. La competición, que ha celebrado este martes su primera jornada en el Colegio Fundación Unicaja Juan de la Rosa de Ronda (Málaga), reunirá a 60 colegios de Educación Primaria de la provincia malagueña.

Durante el curso escolar se disputarán torneos de ajedrez en horario lectivo en cada uno de los colegios adscritos a la competición, que contará con la participación de entre 50 y 100 escolares por centro y seguirá el sistema de juego suizo de cuatro a cinco rondas.

Al concluir el torneo se celebrará una gran final en la capital malagueña que reunirá a los tres mejores alumnos de cada centro, que disputarán un torneo suizo a seis rondas en la modalidad blitz o relámpago en tandas de cinco minutos por jugador hasta la caída de bandera, ha indicado en un comunicado.

La Liga Escolar de Ajedrez forma parte del programa de actividades educativas, sociales y culturales de la Fundación Unicaja y responde a su interés en impulsar iniciativas que fomenten la formación integral de la infancia y permitan a los niños adquirir valores que puedan aplicar en su vida diaria, como el esfuerzo, el espíritu de superación y el trabajo en equipo.

Una competición consolidada en Andalucía La Liga Escolar de Ajedrez de Fundación Unicaja, que alcanza su sexta edición, se ha convertido con el paso de los años en todo un referente en Andalucía, siendo la liga de ajedrez escolar más numerosa de todas las que se celebran en la comunidad.

Los diez primeros clasificados, ganadores de la quinta edición, fueron los centros CEIP Revello de Toro de Málaga, CEIP Jacaranda de Benalmádena, CEIP Miguel Hernández de Benalmádena, CEIP Rosa de Gálvez de Málaga, CEIP El Tomillar de Benalmádena, Colegio Salliver de Fuengirola, CEIP Algazara de Alhaurín de la Torre, Colegio El Divino Pastor de Málaga, Colegio El Atabal de Málaga y CEIP Carmen de Burgos de Málaga.