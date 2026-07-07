Las 21 parejas reproductoras de águila pescadora detectadas en Andalucía logran sacar adelante 28 pollos

Pollo de águila pescadora. - ENDESA

HUELVA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía reafirma su papel como uno de los principales refugios del águila pescadora en la península ibérica, ya que este año las 21 parejas reproductoras detectadas en la comunidad han logrado sacar adelante 28 pollos, el segundo mejor resultado desde que comenzó hace 23 años el proyecto de recuperación de este rapaz, impulsado por la Fundación Migres, Endesa y la Junta de Andalucía.

Según ha indicado Endesa en una nota de prensa, de los pollos que han salido adelante esta temporada en Andalucía, once han nacido en la provincia de Cádiz y 17 en Huelva. Tras finalizar la época de cría, todos ellos han sido anillados por los técnicos de la Fundación Migres y la Junta de Andalucía, una actuación "fundamental" para "facilitar su seguimiento científico y conocer su evolución, supervivencia, rutas migratorias y los lugares donde, en el futuro, establecerán sus propios territorios de reproducción".

El momento del anillamiento es "fundamental" porque permite además realizar un reconocimiento veterinario de los pollos y así conocer mejor su estado de salud por si fuera necesario tomar acciones para su conservación.

En total, Endesa y la Fundación Migres han instalado en Andalucía cerca de 30 nidos de águila pescadora sobre postes verticales en diferentes ubicaciones de Cádiz y Huelva, con el objetivo de "favorecer el aumento de la población de esta especie".

Junto a las acciones de seguimiento de la población reproductora del águila pescadora se realiza el censo de la población invernante en la Península Ibérica. Este censo se realiza y publica cada dos años y los resultados señalan que Andalucía ha llegado a albergar cerca de 190 águilas pescadoras durante este periodo, lo que supone el 40% de la población invernante en toda la Península Ibérica.

Asimismo, se trabaja en la divulgación de la especie entre la sociedad con el objetivo de favorecer su conservación a través de un mayor conocimiento y sensibilización. Para ello, se llevan a cabo charlas, se publican artículos y notas de prensa, se elaboran materiales divulgativos como camisetas y se impulsan todas aquellas iniciativas que contribuyan a dar a conocer la especie.

Todas estas acciones para la conservación del águila pescadora se encuentran enclavadas en el Plan de Conservación de la Biodiversidad que Endesa dispone desde 2013 y que se ha establecido como uno de los siete Compromisos para un Desarrollo Sostenible en el marco del primer Plan Estratégico de Sostenibilidad de Endesa.