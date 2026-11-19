La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, reunida en Huelva con miembros de la Asociación Onubenses de Cáncer de Mama (Aocam). - PSOE-A

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha criticado este jueves y ha urgido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a "rectificar" por un "chascarrillo" que realizó este pasado miércoles, en el marco de su intervención en un programa de televisión, en el que "bromeó" con que habría ocasiones en las que "asesinaría a su mujer".

"Ni en broma se dice eso", ha sentenciado María Márquez en una atención a medios en Huelva al hilo de un comentario de Juanma Moreno en televisión que la dirigente socialista ha criticado también desde su cuenta de la red social 'X', donde ha compartido un fragmento de dichas declaraciones.

El presidente de la Junta participó este pasado miércoles por la noche en el programa 'La mesa', de Antena 3 Televisión, donde relató que padece "insomnio severo", y donde deslizó el comentario, en tono de broma, de que "yo confieso que he querido asesinar en varias ocasiones a mi mujer", según se escucha en el fragmento de vídeo que ha compartido María Márquez.

A preguntas de los periodistas en una atención a medios en Huelva, la también portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz ha dicho sentirse "escandalizada" tras oír esas declaraciones, y ha denunciado que Juanma Moreno, "cuando no lee los papeles que le ponen por delante y piensa por sí solo, dice barbaridades" como esa.

En esa línea, María Márquez se ha preguntado "cómo se puede decir, ni en broma, que asesinaría a su mujer". "Ni en broma se dice eso", ha aseverado la representante socialista, que ha exigido al presidente de la Junta "una rectificación inmediata", porque en este asunto "no hay margen para la broma", ha sentenciado.

"Esto ya de los chistes machistas, de los comentarios machistas, ya no se lleva", ha abundado la dirigente socialista antes de agregar que "es una irresponsabilidad que una autoridad, una persona que escucha a la gente, que atiende la gente lo que dice, no puede frivolizar, bromear, ni hacer este tipo de comentarios", por lo que el presidente de la Junta debe "hacer una rectificación inmediata", según ha insistido en sostener María Márquez.

En la misma línea, en un video que ha compartido en su cuenta de 'X', la vicesecretaria general del PSOE-A ha subrayado que en España hay "una mujer asesinada de media a la semana", por lo que ha insistido en cuestionar "cómo puede un presidente permitirse hacer este tipo de declaraciones". "Ni una broma con los asesinatos machistas, los asesinatos de las mujeres", ha reclamado María Márquez, quien en su 'tuit' ha sentenciado que "basta ya de señoros".