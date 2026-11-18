Archivo - El consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, ha anunciado este miércoles que el Gobierno andaluz impulsará durante 2027 actuaciones por valor de "casi diez millones de euros" --concretamente 9,7 millones en las partidas desglosadas-- para modernizar, garantizar la operatividad y mejorar los servicios de los puertos de titularidad autonómica en la provincia de Huelva.

Durante su intervención en comisión parlamentaria en respuesta a una pregunta formulada por el diputado del Grupo Popular Alejandro Romero, el titular de Fomento ha detallado que estas inversiones, ejecutadas a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), se articulan en torno a dos grandes ejes: el mantenimiento de los canales de acceso y las grandes reparaciones, por un lado, y la mejora de la calidad de los servicios portuarios, por otro.

En primer lugar, Muñoz-Atanet ha subrayado que para la Junta es "una prioridad asegurar la accesibilidad marítima" para que las embarcaciones pesqueras y recreativas puedan operar sin limitaciones de calado y ha subrayado que este aspecto cobra "especial relevancia" en el litoral onubense, al tratarse de instalaciones ubicadas en el interior de rías y sometidas a la formación periódica de barras de arena.

Por ello, para 2027 están previstos dragados en los puertos de Isla Cristina, Ayamonte, Punta Umbría y Mazagón por un importe global de cuatro millones de euros.

En el capítulo de grandes reparaciones, ha señalado que la Consejería destinará 3,4 millones de euros a intervenciones de mantenimiento y reposición de infraestructuras que han completado su vida útil. Entre estas obras, el consejero ha destacado la consolidación de la plataforma y el muelle pesquero del puerto de Ayamonte, así como la renovación total del muelle de las canoas en esta misma localidad fronteriza.

Por último, en el apartado de mejora de la calidad de los servicios, se invertirán otros 2,3 millones de euros. En este bloque se enmarca la construcción de una nueva barrera antioleaje en Punta Umbría --actuación recientemente adjudicada por 1,8 millones de euros--, a la que se sumará la instalación de un nuevo pantalán destinado al atraque de embarcaciones para el tráfico de pasajeros en la ría.

"Esto demuestra que nuestra apuesta por la provincia de Huelva y por los puertos andaluces como fuente de riqueza y progreso de nuestras ciudades es innegable", ha concluido Muñoz-Atanet, quien ha enmarcado este plan en la estrategia del Ejecutivo autonómico para situar el sistema portuario en "un nivel de excelencia".

Por su parte, el parlamentario popular Alejandro Romero ha puesto en valor el peso histórico y económico de los enclaves portuarios de Ayamonte, Isla Cristina, Punta Umbría y Mazagón, destacando que la "apuesta" del Gobierno andaluz por el futuro de estas infraestructuras se traduce ya en "más de 33 millones de euros" invertidos en los puertos autonómicos de la provincia desde el año 2019.