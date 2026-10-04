El 65,4% de los alumnos de FP de Huelva que egresaron en 2021 se encuentran insertados en el mercado laboral

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HUELVA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La promoción de egresados de formación profesional en la provincia de Huelva correspondiente al curso 2020-2021 alcanza una tasa de inserción laboral a los cuatro años del egreso del 65,4%. Por su parte, la tasa de inserción de la promoción 2023-2024, al año de su finalización, es del 40%.

Son algunos de los datos extraídos de la estadística de Inserción laboral de los egresados de formación profesional en Andalucía que ha elaborado el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y consultada por Europa Press.

En este sentido, el IECA establece que la promoción de egresados más reciente de la que se dispone con el periodo de seguimiento completo, es decir, un periodo de cuatro años desde el egreso, es la correspondiente al curso 2020-2021, en la que los onubenses alcanzaron una tasa de inserción laboral del 65,5%. Una cifra que no se aleja en demasía de la media andaluza, aunque está por debajo, ya que la media de la comunidad se sitúa en el 67,7%.

Además, esta cifra supone 24 puntos porcentuales con respecto a la tasa obtenida por dicha promoción en septiembre de 2022. Asimismo, es la cifra más alta desde la promoción 2016-2017, donde se registró el mismo porcentaje.

Asimismo, del porcentaje de egresados insertados en el mundo laboral, el 58,9% de los onubenses consiguieron un puesto de trabajo en Andalucía, siendo el 59,2% la media andaluza, mientras que el 6,5% consiguieron un trabajo en el resto de España, el porcentaje más bajo de las provincias andaluzas.

Al desglosar los resultados de la promoción 2020-2021 según el tipo de estudio cursado, se observa que la empleabilidad de estos egresados alcanza el 68% entre los que cursaron estudios de formación profesional de Grado Superior; mientras que el Grado Medio concentra el 65%; los de Artes Plásticas, el 54,5%; y la FP Básica, el 53,7%.

En cuanto a las titulaciones obtenidas, aquellas relacionadas con Mecánica, electrónica, otra formación técnica, industria y construcción concentran el mayor número de egresados que consiguen ingresar al mercado laboral cuatro años después, con el 74,1%; le siguen Salud y servicios sociales, con el 67,5%; Tecnologías de la información y las comunicaciones, con el 67%; Negocios, administración y derecho, con el 66,4; Agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y veterinaria, con el 65,4%; Servicios, con el 58,8%; y Artes, humanidades y lenguas, con el 52,3%.

PROMOCIÓN 2023-2024

Por otro lado, la última promoción disponible con al menos un año de ingreso desde la finalización de los estudios que analiza el IECA es la de 2023-2024. Dicha promoción en Huelva alcanza el 40% de estudiantes que han accedido al mercado, lo que representa un descenso de 0,7 puntos porcentuales respecto a la promoción anterior al año de su egreso (2022-2023).

Además, supone un porcentaje por debajo del cómputo andaluz, que se situó en el 46% y muy por debajo de Málaga, Almería y Granada, con tasas de inserción laboral de 53,7%, 50,4% y 47,3%, respectivamente. Asimismo, tan solo el 2,6% de los onubenses se encuentran trabajando al año del egreso en el resto de España, siendo también la cifra más baja, muy lejos del 7,3% de Málaga.

Por otra parte, según el tipo de estudio cursado, se observa que la empleabilidad de los egresados de la promoción 2023-2024 alcanza el 50% solo entre los que cursaron estudios de formación profesional de Grado Superior; mientras que los de Artes Plásticas, el 40,9%; el Grado Medio concentra el 33,2%; y la FP básica, el 26,4%.

Asimismo, atendiendo a las titulaciones obtenidas en dicha promoción, se aprecia que aquellas relacionadas con Mecánica, electrónica, otra formación técnica, industria y construcción concentran el mayor número de egresados que consiguen ingresar al mercado laboral un año después, con el 48,7%; le siguen Negocios, administración y derecho, con el 42,3%; Agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y veterinaria, con el 41,7%; Tecnologías de la información y las comunicaciones, con el 40,7%; Salud y servicios sociales, con el 40,4%; Servicios, con el 33,6%; y Artes, humanidades y lenguas, con el 30,8%.