El 71,1% de los hogares de Huelva dispone de ordenador y el cien por cien de los onubenses usan un móvil

HUELVA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 71,1% de los hogares onubenses dispone de algún tipo de ordenador, en concreto, el 62,47% cuenta con ordenadores de sobremesa o portátiles y el 49,13% con alguna tablet, mientras el cien por cien de los hogares usan un teléfono móvil, según los resultados de la Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los hogares de Andalucía correspondientes al año 2025 publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Así, en esta estadística, consultada por Europa Press, se ofrece información acerca del equipamiento del hogar en TIC --teléfono, equipamiento informático, acceso a Internet-- y la utilización de los residentes de esas viviendas de Internet y comercio electrónico. El cuestionario es dinámico e incluye nuevos apartados con diferente periodicidad.

La cifra del 71,4% de hogares con al menos un ordenador es ligeramente inferior a la media andaluza, que se sitúa en el 80,43%. No obstante, el porcentaje provincial ha descendido con respecto a 2024, cuando se registró el 77,87% de los hogares.

Por otro lado, el cien por cien de hogares usan algún teléfono móvil, cifra que está por encima del cómputo autonómico, que alcanza el 99,14 de los hogares. Por ello, también el cien por cien de las viviendas tienen acceso a internet a través de esta vía.

Además, el 84,40% de las personas de 16 a 74 años de Huelva (363.689 ciudadanos) ha usado internet en los tres últimos meses, lo que supone un porcentaje menor que en 2024 (90,38%) y por debajo de la media andaluza (95,19%). Según la frecuencia de uso, el 84,4% se conecta al menos una vez a la semana, el 83,95% lo hace diariamente y el 74,68% se conecta varias veces al día, todos datos por debajo del cómputo regional.

Por otra parte, el 74,2% de las personas entre 16 y 74 años visitaron alguna web de administraciones públicas, ligeramente inferior a la media andaluza (78,91%); mientras que el 27,22% descargaron o imprimieron algún formulario oficial; el 57,3% concertaron alguna cita o reserva y el 38,8% presentaron la Declaración de la Renta online (la segunda provincia con mayor porcentaje).

No obstante, el 63,97% de los ciudadanos utilizaron algún tipo de identificación electrónica para acceder a servicios online, por encima de la media andaluza (63,97%), mientras que el 57,91% accedieron a servicios prestados por las administraciones o servicios públicos, también por delante del cómputo autonómico (53,6%).

Por otro lado, en cuanto a comercio electrónico, el 43,25 de las personas de 16 a 74 años han comprado en los últimos tres meses, por debajo de la media andaluza (57,55%). Esta cifra se eleva al 50,51% cuando se refiere a los usuarios de internet de los últimos doce meses.

