El 84% de los onubenses creen que no es fácil encontrar vivienda y el 79% que su salud mental es buena

Archivo - Calle Pablo Rada de Huelva. - FRANCISCO J OLMO/ EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 84% de los onubenses creen que no es fácil encontrar una vivienda a un precio asequible en su zona de residencia y el 79% tienen una buena percepción de su salud mental. Además, no llegar a final de mes es la segunda preocupación de los onubenses después de la salud.

Son algunas de las conclusiones que se desprende de la 'Encuesta Social 2025. Bienestar y calidad de vida de la población andaluza', que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), y consultada por Europa Press.

Este estudio se ha realizado con más de 5.000 encuestas telefónicas y online a personas residentes en Andalucía. El objetivo de esta encuesta es proporcionar información sobre la calidad del tiempo libre, las relaciones sociales, y la salud física y emocional de la población andaluza. Además, examina cómo la formación, el empleo, la vivienda y el entorno inciden en la percepción del bienestar personal.

De este modo, en cuanto a la vivienda, el 84% de los onubenses creen que no es fácil encontrar una vivienda a un precio asequible en su zona de residencia. No obstante, no es el porcentaje más alto de las provincias andaluzas, ya que por encima están Málaga (90,6%), Cádiz (89,0%) y Sevilla (86,6%).

Relacionado con la vivienda, el 64,2% de los encuestados creen que la calidad del aire de su entorno es buena o muy buena, el dato más bajo de Andalucía, mientras que el acceso a zonas verdes, se incrementa al 64,5% de los onubenses. Mientras que la calidad del agua es percibida por el 74,6% como buena o muy buena, solo superada por Sevilla (80,4%). Por último, la limpieza del entorno es valorado como buena por el 49,6% de los onubenses.

Asimismo, relacionado con el entorno, el 70,8% de los onubenses se sienten seguros caminando solos por la noche. Aunque sea un dato elevado, sin embargo junto a Almería (64,3%), es la provincia con menor porcentaje de Andalucía.

Además, el 87,1% de los ciudadanos de Huelva señalan que el turismo no es un problema en su entorno, dato que se contrapone con Málaga que baja al 67,6%. En cuanto a la presencia de animales de compañía, Huelva y Cádiz son las provincias con una mayor proporción de habitantes que conviven con mascotas, registrando un 47,2% y un 45,2% respectivamente.

En cuanto al empleo, se puede decir que la provincia tienda al pesimismo, ya que el 54,3% de los onubenses creen que no es fácil encontrar un trabajo en su ámbito, un dato por debajo del dato andaluz, que se sitúa en el 59,9%. Asimismo, el 64,2% está satisfecho con su nivel de formación, por debajo de la media andaluza, que se sitúa en el 66,3%.

LA SALUD, PRINCIPAL PROBLEMA

En cuanto a los parámetros en la salud, el 28,2% de los onubenses señala que su propia salud o la de sus familiares es el principal problema que afectan a su la salud física o emocional, seguido de llegar a final de mes, que la señalan el 24,6%. El 16,4% indican las oportunidades laborales; el 16,1%, la vivienda; y el 15%, las relaciones personales.

Asimismo, Huelva es la provincia que presenta un mayor porcentaje de personas que ha descansado en su tiempo libre (81,2%) y que ha dedicado tiempo a un hobby o pasatiempo personal (63,9%). Además, el 77,4% lo dedica a visitar a un familiar y el 62,2% a visitar a un amigo.

Por otro lado, el 72,1% de los onubenses tienen una percepción buena o muy buena de su estado de salud, aunque un tanto lejos de Córdoba y Málaga, provincias con mejor valoración (superando el 75,0%). Además, Huelva encabeza el ranking de percepción de bienestar en salud mental con un 79,0%, seguida de cerca por Córdoba (78,9%), mientras que los valores más bajos se encuentran en Almería (73,4%) y Granada (73,9%). No obstante, en cuanto a la percepción física, la provincia onubense se encuentra a la cola con el 62,3%, junto a Granada (62,9%).

Por otro lado, Huelva se posiciona como con el porcentaje más alto de sedentarismo, ya que el 41,3% de su población no realizó ejercicio ningún día de la semana. Además, el 60,4% de los onubenses siempre usan el móvil antes de dormir, el porcentaje más algo de las ochos provincias.