Acuerdan una hoja de ruta común para "dar estabilidad y seguridad jurídica" a los chiringuitos de Huelva

Primera Mesa Institucional y Técnica de Chiringuitos de Huelva. - FOE

HUELVA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las administraciones con competencias en la actividad de los establecimientos de playa y los representantes empresariales del sector han asumido este lunes el compromiso de trabajar sobre una hoja de ruta común que aporte "seguridad jurídica, mejore la coordinación institucional y contribuya a garantizar la viabilidad y la sostenibilidad" de los chiringuitos de la costa de Huelva.

Según ha indicado la FOE en una nota de prensa, el acuerdo se ha alcanzado en la primera Mesa Institucional y Técnica de Chiringuitos, promovida por la Federación Onubense de Empresarios y la Asociación Provincial de Empresarios de Chiringuitos, con la participación de la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos costeros.

La reunión ha permitido fijar tres líneas iniciales de trabajo. La primera será establecer un calendario que facilite la tramitación de los planes de playas con antelación suficiente. La segunda consistirá en identificar las cuestiones jurídicas que requieren una interpretación coordinada y las barreras normativas que afectan a la actividad. La tercera se centrará en mejorar la comunicación entre los organismos competentes, clarificar qué administración debe tramitar cada asunto y evitar que los empresarios tengan que actuar como intermediarios entre distintas instancias públicas.

Las partes han acordado dar continuidad a esta interlocución mediante una mesa técnica de trabajo permanente. La próxima sesión se celebrará en noviembre y deberá permitir concretar el calendario, las responsabilidades y los primeros asuntos que se incorporarán a la hoja de ruta.

En este sentido, el presidente de la FOE, José Luis García-Palacios Álvarez, ha valorado la disposición mostrada por todas las instituciones y ha señalado que este encuentro supone "un hito" porque "reúne en una misma mesa a las administraciones competentes y al sector con la voluntad de encontrar soluciones para una actividad fundamental en la economía de nuestros municipios costeros".

Al respecto, García-Palacios ha defendido la "necesidad" de ofrecer estabilidad a unos establecimientos que "forman parte del paisaje y la identidad de las playas onubenses, generan empleo, dinamizan la actividad turística y contribuyen al desarrollo local". En este sentido, ha subrayado que el trabajo conjunto debe traducirse en "responsabilidades definidas, objetivos realistas y una relación más fluida entre las administraciones y las empresas".

Por su parte, el presidente del Consejo Empresarial de Turismo de FOE, Luis Arroyo, ha destacado que "la temporada que acaba de finalizar demuestra que no basta con resolver las incidencias cuando ya se han producido; hay que anticiparse y dotar al sector de una interlocución estable".

Además, Arroyo ha añadido que el sector está dispuesto a aportar información y participar activamente en la búsqueda de soluciones, pero "necesita que esa colaboración se traduzca en una hoja de ruta común que permita avanzar con mayor seguridad y previsión".

Por otra parte, el vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Chiringuitos de Huelva, José Marco Martínez, ha advertido que "uno de los principales problemas sufridos es que, en ocasiones, la planificación y las autorizaciones necesarias llegan demasiado tarde", una situación que "provoca incertidumbre, dificulta la preparación de los establecimientos y retrasa el inicio de la actividad". Por ello, ha reclamado que los planes de playas estén aprobados en marzo y disponibles para los establecimientos desde ese momento.

Martínez también ha defendido que se permita desarrollar la actividad desde Semana Santa hasta el 12 de octubre cuando resulte compatible con el régimen jurídico aplicable, y ha pedido "criterios claros, homogéneos y conocidos de antemano". "Necesitamos mejorar la comunicación entre los organismos, clarificar quién debe tramitar cada cuestión y evitar que los empresarios tengan que actuar como intermediarios entre distintas administraciones para conseguir respuestas", ha señalado.

REPRESENTACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES

Por parte de la Administración General del Estado han participado la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico Cabrera; el jefe del servicio provincial de Costas, Gabriel Cuena, y el capitán marítimo de Huelva, Alejandro Andray.

La Junta de Andalucía ha estado representada por la delegada de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Huelva, Patricia Millán; Patricia Barrera Núñez de Arenas, secretaria general provincial; José Guillermo Fernández Meléndez, jefe del Servicio de Protección Ambiental, y Manuela Quintero Ortega, jefa del Departamento de Calidad Hídrica.

Por parte del Ayuntamiento de Almonte han asistido la concejal Judith Viejo; por Palos de la Frontera, el concejal Ricardo Bogado. Desde Punta Umbría ha asistido su alcalde, José Carlos Hernández Cansino, y por Cartaya, José María Brito, mientras que en representación de Lepe ha estado presente la concejal Elena Vélez y por Ayamonte, la teniente de alcalde Paloma Ogayar.

"UNA ACTIVIDAD VITAL PARA EL TERRITORIO"

FOE y la Asociación Provincial de Empresarios de Chiringuitos han insistido en que el objetivo de esta mesa no es abordar únicamente incidencias concretas, sino establecer un marco continuado de cooperación. La complejidad administrativa y normativa que afecta a estos establecimientos exige "criterios claros, planificación suficiente y canales estables de comunicación".

El compromiso alcanzado abre así una nueva etapa de trabajo entre las administraciones y el sector para "proteger la actividad de unos establecimientos estrechamente vinculados al turismo, al empleo y a la identidad de los municipios de la costa de Huelva".