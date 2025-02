El acusado de asesinar a su expareja en Palos (Huelva) "reconoce los hechos" pero dice que "no quiso matarla"

HUELVA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva acoge desde este lunes el juicio con jurado popular por el asesinato de una mujer de nacionalidad rumana de 34 años, presuntamente a manos de su expareja en Palos de la Frontera (Huelva) en abril de 2023. El principal acusado, que se enfrenta 25 años de cárcel, ha declarado los hechos, pero ha insistido en que "nunca tuvo intención de matar a la mujer".

De este modo, tras la constitución del jurado popular, las sesión se ha iniciado con la exposición de los hechos por parte de Fiscalía, que ha señalado que en "todo momento el acusado ha reconocido que mató a su expareja", pero que la víctima "murió casi la instante en manos de su compañera de piso".

Por ello, ha aducido que la calificación del hecho es de "asesinato con la atenuante de violencia de género", porque "incurren ciertas circunstancias alevosía", toda vez que ha señalado que la motivación concreta fue acabar con su vida por el mero hecho de ser mujer y su pareja" y "por la superioridad y control de que ella no podía tener una vida independiente sin él"

Por su parte, el abogado de la acusación particular, en representación de la hija menor de la víctima, se adherido a los argumentos del Ministerio Fiscal, aunque ha añadido que el "interés" es que "se haga justicia" y "se realice una reparación del daño", porque "es una menor que se ha quedado sin su madre".

Además, el abogado ha insistido en que en este caso "no existe arrebato de obcecación" ya que "fue un plan premeditado, puesto que se traslada de un lugar alejado, la llama, y porta entre su ropa un cuchillo", algo que "no se hace por arrebato" y ha coincidido en la "premeditación y alevosía" del crimen y en que sea acusado por "asesinato con agravante de género", a lo que ha añadido "abuso de superioridad" porque es "evidente que tiene una complexión física que le garantiza una ventaja a la hora de acometer el delito y que ha utilizado".

Asimismo, la letrada de la Junta de Andalucía ha esgrimido que el posicionamiento que sostiene la administración es de "asesinato", al tiempo que ha recalcado que "nunca jamás se puede admitir la violencia en un caso de celos", y que "si alguien lleva consigo un cuchillo, es insostenible la obcecación".

DECLARACIÓN DEL ACUSADO

En este primera jornada el acusado ha prestado declaración, aunque se ha limitado a las preguntas de su abogado. En este sentido, su letrado ha expuesto que "se confesó culpable desde el primer momento", pero que "no era consciente de lo que hacía y que no tenía intención de hacerlo", por lo que ha defendido que se trata de "un caso de homicidio con atenuantes, pero no de asesinato", por lo que "ha cometido un acto deleznable, pero también hay que entender su situación personal".

En su defensa, el abogado ha apelado a su historia personal, ya que el acusado es de una aldea de Mali "en la que había luchas tribales con extrema violencia". En cuanto al cuchillo que portaba, el letrado ha dicho que "existía", pero "nadie le ha preguntado por qué lo llevaba" y "lo portaba por miedo", ya que "nadie podemos imaginar en España cómo es que maten a tus vecinos o amigos a machetazos como hacían en su aldea", por lo que es "normal que tenga miedo". Asimismo, ha explicado que solicitó "una pericial en psiquiatría infantil y trastornos en la infancia", pero que no la pudo conseguir finalmente.

Por ello, ha remarcado que "nadie niega que la matara", pero "sí hay que valorar es que si quiso matarla o no y que es una persona con muchos traumas y enferma" porque "llevaba un cuchillo no para atacar, sino porque sentía miedo".

Por otro lado, durante su declaración, el acusado se ha mostrado "arrepentido" por lo sucedido y ha explicado que abandonó su aldea natal porque había "mucha violencia y se mataba a gente", además ha indicado que ha tenido otras parejas durante su estancia en España, pero que "nunca ha tenido problemas con ellas". En cuanto al cuchillo, ha señalado que en su país "también lo llevaba", pero que desde que está en España "tiene mucho miedo que puede pasar cualquier cosa".

Asimismo, ha explicado que en el día de los hechos "nunca" tuvo intención "de pelear", sino que "solo quería recuperar" sus cosas, además de que ha asegurado que discutieron y "ella le agarró de una cadena y se pegaron". Toda vez que ha declarado que en el momento en el que le clavó el cuchillo a la víctima "tuvo miedo" y "se le fue la cabeza", por lo que cogió el cuchillo "con la intención de defenderse, pero no de matar a nadie".

El juicio continuará este martes con las testificales y se prolongara varias jornadas más con varios testigos y con la pruebas periciales solicitadas para esclarecer los hechos.

HECHOS

Según el escrito el acusado de Fiscalía, el acusado mantuvo una relación sentimental durante tres años con la víctima, pero esta "decidió romperla a consecuencia de los constantes episodios de celos del acusado hacia ella", pero "no siendo aceptada dicha ruptura por parte del acusado, en la madrugada del 4 de abril de 2023 el detenido se presentó en el domicilio de su expareja".

Así, continúa el informe del Ministerio Fiscal, el acusado esperó a la víctima en la puerta del domicilio hasta su llegada, momento en el que se dirigió hacia ella "le pidió que le entregará un teléfono móvil de su propiedad produciéndose un breve forcejeo entre ambos", acto seguido el acusado "la agarró de la nunca agacho su cabeza hacia el suelo" y "le clavó por completo un cuchillo en la espalda, dejando el mismo en su interior". Seguidamente, el acusado "salió corriendo y abandonó el lugar".

Asimismo, la Fiscalía subraya en el escrito que el acusado actuó "con intención de matar a su expareja", así como "con plena intención de dejar patente su sentimiento de superioridad y dominación frente a la víctima por el hecho de ser mujer".

De este modo, la víctima falleció a la una de la madrugada del 4 de abril de 2023 por "shock hipovolémico y hemotorax secundario a herida por arma blanca como consecuencia de la herida causadas por el cuchillo". La mujer, además, tenía una hija menor de edad de un anterior matrimonio.

El acusado fue detenido a las pocas horas del suceso y el Juzgado de Instrucción número 1 de Moguer acordó la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza.