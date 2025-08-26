Adjudicado el contrato para la instalación del césped artificial en campo de fútbol Cristo Pobre de Huelva

HUELVA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno celebrada del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado este lunes la adjudicación del contrato de ejecución de los trabajos de instalación del césped artificial en el campo de fútbol del Cristo Pobre a Urban Global 2008 por una 414.739 más IVA, lo que eleva la intervención a 501.834 euros. Las obras comenzarán en septiembre y el plazo de ejecución es de cuatro meses, por lo que "si todo marcha según lo previsto podría estar operativo antes de finales de año".

Así lo ha indicado el Ayuntamiento en una nota, en la que ha señalado que el Campo de Fútbol Cristo Pobre es una instalación "emblemática" para Huelva, utilizada por "numerosos" equipos y asociaciones deportivas locales. Su estado actual requiere intervenciones "inmediatas" para "garantizar la seguridad y funcionalidad necesarias para la práctica deportiva".

Se trata del único campo de albero que queda en uso en Huelva, por lo que el Ayuntamiento ha destacado que "se cumple así con un compromiso de la alcaldesa, Pilar Miranda, y da respuesta a una demanda histórica de cientos de vecinos de la barriada y su entorno, que podrán disfrutar dentro de unos meses con un terreno de juego moderno, con todas las comodidades y adaptado a las necesidades actuales".

La instalación del césped artificial era "un objetivo adquirido por el equipo de Gobierno para este ejercicio". Así, el pleno municipal aprobó el pasado mes de marzo la modificación presupuestaria necesaria para completar la dotación presupuestaria para su licitación. Un procedimiento administrativo que ha concluido con la adjudicación en Junta de Gobierno del proyecto. En los próximos días se formalizará el contrato para que los trabajos puedan empezar a lo largo del mes de septiembre.

La concejal de Deportes y Salud, María de la O Rubio, ha explicado que se trata de "un día importante y muy esperado por todos los vecinos, por los onubenses y el colectivo deportivo de Huelva". Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que "si no hay ningún problema, el Cristo Pobre tendrá su césped artificial antes de que acabe el año para que las chicas y chicos de Huelva disfruten de un campo con un terreno de juego de última generación".

De esta manera, ha destacado que el equipo de Gobierno "cumple sus promesas, con un proyecto que no existía y que se ha hecho desde cero ajustándolo a las necesidades de los vecinos de la zona y todo el deporte de Huelva". La rehabilitación del campo "no solo mejorará las condiciones para los deportistas, sino que también fomentará la cohesión social y promoverá hábitos saludables entre los ciudadanos", ha concluido.