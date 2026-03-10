Catalina García subraya que los cotos cinegéticos son "refugios de vida silvestre y pilares del desarrollo rural"

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García interviene en el Foros de la Caza. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CARTAYA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha subrayado que "los cotos cinegéticos bien gestionados son refugios de biodiversidad y de vida silvestre", donde, según ha señalado, "se llevan a cabo actuaciones de conservación que benefician a toda la comunidad biológica".

Así lo ha puesto de manifiesto durante su participación este martes en un nuevo encuentro dentro del ciclo andaluz 'Foros de Caza', celebrado en esta ocasión en el municipio onubense de Cartaya, según ha indicado la Junta en una nota de prensa.

Durante su intervención, la consejera ha defendido el papel de la actividad cinegética como "una herramienta clave" en la gestión del medio natural y "en el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales". En este sentido, ha explicado que la regulación responsable de las poblaciones animales "contribuye a mantener el equilibrio de los ecosistemas, evita sobrepoblaciones que pueden generar daños y favorece la conservación de los hábitats naturales".

"La actividad cinegética bien ordenada no solo preserva la biodiversidad, sino que también ayuda a proteger cultivos, prevenir accidentes de tráfico y reforzar la bioseguridad de las explotaciones ganaderas", ha indicado.

En el acto, también han estado presentes el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso; el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez Valenzuela; el director del Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental, Juan Ortegón; y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva, Pedro Yórquez, entre otras autoridades y representantes del sector.

Catalina García ha destacado la "relevancia" que tienen los cotos cinegéticos en Andalucía como "espacios de gestión del territorio y de conservación activa de la naturaleza". En la comunidad autónoma existen actualmente 7.558 cotos de caza, que abarcan cerca de siete millones de hectáreas y suponen el 83% del territorio andaluz.

En la provincia de Huelva se localizan 832 de estos cotos, el 11% del total regional, que ocupan una superficie de 783.750 hectáreas, también en torno al 11% de la superficie cinegética de Andalucía.

PLAN ANDALUZ DE LA CAZA HORIZONTE 2023-2033

La consejera ha enmarcado estas actuaciones dentro del Plan Andaluz de la Caza Horizonte 2023-2033, una estrategia que establece el marco para una gestión moderna y sostenible de los recursos cinegéticos. Este plan recoge un diagnóstico detallado de la situación actual del sector y articula una amplia batería de medidas para reforzar la sostenibilidad de la actividad, impulsar la digitalización, mejorar la sanidad animal y fomentar el relevo generacional.

Uno de los ejes centrales de esta estrategia es la digitalización del sector, que la Junta está impulsando a través de la aplicación 'Capture'. Esta herramienta tecnológica permitirá realizar de forma ágil y sencilla los trámites relacionados con la actividad cinegética, facilitando la gestión de los cotos y mejorando la planificación de las actividades. "La incorporación de herramientas digitales ha supuesto un paso decisivo para modernizar la gestión de la caza y ofrecer mayor seguridad jurídica a los titulares de los cotos y a los propios cazadores", ha continuado.

Este avance tecnológico se vincula directamente con el desarrollo normativo en el que trabaja en la actualidad la Consejería, especialmente en relación con la actualización del Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía. El reglamento vigente data de 2017 y mantiene aún procedimientos heredados de la orden de desarrollo de 2007. La nueva normativa incorporará de forma expresa los procesos de digitalización y el uso de la aplicación Capture, con el objetivo de agilizar los trámites administrativos, reducir cargas burocráticas y mejorar la seguridad jurídica del sector.

La consejera también ha abordado la reciente asignación de cupos para la caza de la tórtola europea en la temporada 2025-2026, una decisión que ha supuesto el fin de la moratoria establecida en 2021 para favorecer la recuperación de la especie. Andalucía contará con un cupo total de 35.497 capturas, dentro del sistema de gestión adaptativa acordado a nivel europeo.

"El levantamiento de la moratoria ha sido posible gracias a los datos científicos que reflejan una tendencia positiva en la población de la especie, a la implantación de medidas de mejora del hábitat en los cotos y de un sistema fiable de control de capturas", ha explicado.

Otro de los pilares de la política cinegética andaluza es el Pacto Andaluz por la Caza, impulsado por el Gobierno andaluz como marco de colaboración con el sector. Catalina García ha recordado que desde su firma con la Federación Andaluza de Caza se han cumplido ya 12 de los 17 compromisos adquiridos, lo que supone el 71% del total, mientras que otros tres se encuentran en una fase avanzada de desarrollo.

En este contexto, la consejera ha destacado también la incorporación de Andalucía al Observatorio Cinegético, una plataforma digital impulsada por la Fundación Artemisan y la Federación Andaluza de Caza que permite recopilar información científica sobre poblaciones y capturas.

Durante el encuentro, ha hablado además de la dimensión económica y social de la actividad cinegética en Andalucía. "La caza contribuye a dinamizar la economía de las zonas rurales y a fijar población en municipios que, en muchos casos, tienen en esta actividad uno de sus principales motores económicos", ha puntualizado.

En Andalucía hay actualmente 162.625 cazadores con licencia en vigor, aproximadamente 90.000 cazadores federados, lo que sitúa a la actividad cinegética como la segunda práctica deportiva con más licencias en la comunidad autónoma.

RELEVO GENERACIONAL

No obstante, la consejera ha remarcado que uno de los principales retos del sector es el relevo generacional. En la última década la edad media de las personas cazadoras ha pasado de 42 a más de 52 años, lo que evidencia la necesidad de atraer a nuevos practicantes. Para favorecer esta incorporación, la Junta mantiene una bonificación del 30% en la cuota de la actividad cinegética y una reducción del 50% para cazadores federados.

Además, la Consejería se ha sumado al programa Caza Joven impulsado por la Federación Andaluza de Caza, que ha permitido ofrecer permisos gratuitos en terrenos públicos a jóvenes de entre 18 y 25 años durante la temporada 2025-2026.

En materia normativa, Catalina García ha repasado también el avance de diversas órdenes contempladas como prioritarias dentro del Plan Andaluz de la Caza. Entre ellas se encuentra la futura orden sobre certificación genética de la perdiz roja (Alectoris rufa) y de la codorniz común (Coturnix coturnix), orientada a garantizar la pureza genética de los ejemplares destinados a repoblaciones.

A estas iniciativas se suman otras normas en fase final de tramitación, como la orden que regulará la acreditación del guarda jurado de caza o la que fijará las vedas y los periodos hábiles de caza en la comunidad autónoma.

Por último, la consejera ha abordado la situación de determinadas especies cinegéticas que requieren medidas específicas de gestión. Entre ellas ha mencionado el caso del jabalí y del cerdo asilvestrado, cuyas poblaciones han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. En la temporada 2024-2025 se registraron en Andalucía 70.048 capturas de jabalí, de las que 4.929 correspondieron a la provincia de Huelva mediante la modalidad de montería.

En este contexto, la Junta mantiene vigente el área de emergencia cinegética temporal para el control del jabalí y del cerdo asilvestrado ante los riesgos sanitarios derivados de la peste porcina africana, reforzando así las medidas preventivas destinadas a proteger tanto la biodiversidad y la salud pública como el sector ganadero andaluz.