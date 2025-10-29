Alcalde de Isla (Huelva) señala que la mujer apuñalada se encuentra "estable dentro de la gravedad"

ISLA CRISTINA (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Isla Cristina (Huelva), Jenaro Orta, ha lamentado el nuevo caso de violencia de género por el que una mujer de 35 ha sido apuñalada por su pareja en su domicilio del municipio, toda vez que ha señalado que la mujer se encuentra ingresada en el hospital y que está "estable dentro de la gravedad".

En declaraciones a Europa Press, Orta ha tachado de "hecho lamentable" este suceso por el que la mujer ha tenido que ser ingresada en un hospital de Huelva, "que ha necesitado transfusión" y está "grave pero estable". Además ha explicado que la víctima ha recibido "dos puñaladas por la espalda y dos por el torso, cercano al pecho".

Por otro lado, ha señalado que la mujer estaba en el Sistema VioGen, pero "por una pareja anterior, no por la actual, que es el que supuestamente le ha apuñalado". Además, en cuanto al supuesto autor de los hechos, el alcalde ha subrayado que la Guardia Civil "lo tiene identificado, saben quién es y lo están buscando".