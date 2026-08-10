Almonte (Huelva) trabaja en la mejora y adecuación de los caminos de cara a la Venida de la Virgen

Archivo - La Virgen del Rocío procesiona por la aldea en su visita a las 127 filiales. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) y la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana han firmado un convenio en el que se comprometen a trabajar en conjunto con el objetivo de mejorar y acondicionar parte del Camino de la Virgen, concretamente en el tramo situado junto a las parcelas agrícolas de los agricultores de la zona.

El Camino de la Virgen constituye uno de los elementos patrimoniales, culturales y devocionales de mayor relevancia para el municipio de Almonte, siendo escenario del tránsito de la Santísima Virgen del Rocío y de numerosos actos vinculados a las tradiciones locales. "Por tanto, es de vital importancia que este esté en las mejores condiciones para acoger a los miles de peregrinos que se esperan", ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Entre las actuaciones previstas se contempla el riego del camino de los Llanos en su tramo conocido como 'Las parcelas', tramo que discurre desde la salida del núcleo urbano del Rocío hasta la finalización de las parcelas de la Zona Regable Almonte Marismas con el objetivo de reducir la generación de polvo y mejorar las condiciones de paso . En segundo lugar, se ha acordado la mejora de la iluminación en este tramo con el fin de reforzar la seguridad de todas las personas que transiten por él, especialmente durante los momentos de mayor afluencia.

Finalmente, el convenio recoge actuaciones como el desbroce, la limpieza y el adecentamiento de las zonas aledañas a las fincas, así como la creación de un arco a la entrada del Núcleo Urbano de Almonte, en colaboración con los servicios municipales.

El Consistorio ha destacado que la implicación de la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana resulta "fundamental" para el desarrollo de esta iniciativa. El acuerdo "refleja el compromiso compartido de ambas entidades con la conservación y el adecuado mantenimiento de los caminos vinculados a la tradición rociera, así como con la preparación de los espacios que acogerán a miles de personas durante la Venida", ha añadido.

Esta actuación se suma al conjunto de medidas impulsadas por el Ayuntamiento para garantizar que Almonte y sus principales vías de acceso presenten "las mejores condiciones posibles" durante una cita de especial relevancia para el municipio, "reforzando la seguridad, el bienestar y la experiencia de todos los vecinos, peregrinos y visitantes que participarán en este acontecimiento histórico y profundamente arraigado en la identidad almonteña".

ROSARIOS

Por su parte, la Hermandad Matriz de Almonte ha señalado que el municipio alcanza este lunes el ecuador de los rosarios preparatorios para la Venida de la Virgen del Rocío, unas jornadas "que están dejando ver, calle a calle, cómo el pueblo se prepara interiormente para recibir a su Patrona".

"Un rezo que está reuniendo a generaciones enteras y dejando escenas de una devoción sencilla y cotidiana. Mayores que esperan al simpecado desde sus puertas, pequeños altares, cuadros de la Virgen en las fachadas, Salves y Avemarías compartidas por los vecinos", ha destacado.

Son nueve rosarios, con un recorrido diferente cada jornada, que permiten llevar esta oración a buena parte de las calles de Almonte. Cada tarde, la Escuela de Tamborileros de la Hermandad Matriz abre el recorrido con sus sones, anunciando el paso del Simpecado. Un recorrido que deja estampas emotivas como cuando se detiene ante personas mayores o se reza una Salve ante los altares que los vecinos preparan.

El presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, ha subrayado el significado que tiene para muchos vecinos que el Simpecado pase ante sus casas y llegue hasta calles alejadas de los recorridos habituales de los principales cultos. También ha puesto en valor la presencia de jóvenes y mayores en torno a estos rosarios que "anuncian la cercanía de una nueva Venida de la Virgen".

Los rosarios coinciden además con la transformación que experimenta Almonte durante estas semanas. Se engalanan las calles con flores de papel, romero y arcos que recibirán a la Virgen, mientras las noches están marcadas por este rezo que antecede a su Venida.

Una de las particularidades de los itinerarios de este año es la estancia en distintos enclaves de devoción del municipio. Tras visitar la ermita del Cristo, en la noche de ayer el Simpecado llegó a la capilla de Nuestro Padre Jesús Cautivo, en el Barrio Obrero, donde sus vecinos aguardaban la llegada. Desde este enclave partirá este lunes, a las 21,00 horas, la quinta jornada del Rosario.

Este martes, el recorrido llegará hasta la capilla de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, continuando así por distintas zonas y lugares de culto de Almonte. A la participación de los vecinos se suma ya la presencia de rocieros procedentes de otros lugares. Muchos de quienes pasan estos días de agosto en la aldea de El Rocío se están desplazando hasta Almonte para incorporarse también a estos rosarios y compartir con el pueblo los días previos a la Venida.

Los rezos están siendo dirigidos por el párroco de Almonte y rector del Santuario, Francisco Miguel Valencia Bando. Finalizarán el próximo 14 de agosto. Cinco días después, el 19 de agosto, la Virgen del Rocío saldrá de su Santuario para emprender un nuevo traslado hasta Almonte