Andalucía eleva a 63 los casos de virus del Nilo tras detectar un nuevo caso en Gibraleón (Huelva)

Archivo - Imagen de archivo de un mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO). - ANECPLA - Archivo

HUELVA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha elevado a 63 el número de casos humanos de fiebre del Nilo Occidental registrados en lo que va de 2026, después de que la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias haya notificado este viernes un nuevo caso en Gibraleón (Huelva).

Según la última actualización de la Junta de Andalucía, consultada por Europa Press, de los 63 casos confirmados hasta el momento, 38 han presentado una enfermedad leve y 25 han desarrollado enfermedad neuroinvasiva. En cuanto a su evolución clínica, desde el inicio del recuento se han registrado dos defunciones y han sido ingresadas 28 personas desde el comienzo del conteo, de las que once permanecen en centros hospitalarios.

Los casos humanos detectados este año en Andalucía se concentran en la provincia de Sevilla --56 casos--, Huelva --seis casos-- y Málaga --uno--. Villamanrique de la Condesa continúa siendo el municipio con mayor número de positivos, con once, seguido de Dos Hermanas con nueve, Coria del Río, con seis; La Puebla del Río, Almensilla y Aznalcázar con cinco casos cada uno.

A ellos se suman Palomares del Río y Sevilla, con tres casos positivos cada uno de ellos; Los Palacios y Villafranca y Bollullos de la Mitación han contabilizado dos, mientras que Olivares, San Juan de Aznalfarache, Utrera, Huévar de Aljarafe, Pilas, y los onubenses de Almonte, Hinojos, Gibraleón, Niebla, San Bartolomé y Mazagón (Palos de la Frontera/Moguer).

A este recuento también se suma la provincia de Málaga, en concreto el municipio de Pizarra, donde se ha contabilizado un caso de virus del Nilo.

La Junta ha informado además de que se han realizado estudios de laboratorio para descartar la infección por virus del Nilo en 636 usuarios, así como el despistaje de arbovirosis en 128 casos de meningitis víricas. En el cribado de donantes de sangre se han llevado a cabo 5.369 determinaciones entre el 1 de junio y el 30 de agosto.

32 MUNICIPIOS ANDALUCES EN ÁREA DE ALERTA

En paralelo, actualmente son 31 los municipios andaluces declarados como áreas en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental. Así, la última actualización ha incorporado a Gibraleón y ha finalizado Campanillas (Málaga) y Bollullos de la Mitación (Sevilla).

Por provincias, se encuentra en esta situación; Pulpí, en Almería; Benalup-Casas Viejas, en Cádiz; Algodonales, en Cádiz; Jerez de la Frontera (Cádiz); Lopera, en Jaén; Cártama (Málaga); Málaga capital y Pizarra (Málaga); Almonte, Hinojos, Niebla, San Bartolomé de la Torre, Gibraleón y Mazagón --por tanto, Moguer y Palos de la Frontera-- en Huelva.

En concreto, en Sevilla permanecen en alerta Almensilla; Aznalcázar; Coria del Río; Dos Hermanas; Gerena; Guillena; Huévar del Aljarafe; La Puebla del Río; Las Cabezas de San Juan; Los Palacios y Villafranca; Mairena del Aljarafe; Olivares; Palomares del Río; Pilas; Sanlúcar la Mayor; Utrera.

La declaración de un área en alerta implica intensificar las vigilancias entomológica, animal y humana, además de activar acciones de promoción comunitaria y reforzar la comunicación a la ciudadanía para fomentar las medidas de protección frente al virus. Los ayuntamientos deben también intensificar el control y tratamiento de los mosquitos transmisores.

SANIDAD PIDE EVITAR LAS PICADURAS

Ante esta situación, la Consejería ha incidido en la necesidad de adoptar medidas de protección y prevención, especialmente entre las personas vulnerables y en aquellos municipios donde se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector durante las últimas semanas.

Entre las recomendaciones se encuentra utilizar repelentes registrados, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar perfumes y otros olores intensos que puedan atraer a los mosquitos. También aconseja instalar mosquiteras, utilizar insecticidas domésticos o repelentes ambientales y apagar las luces cuando no sean necesarias.

Asimismo, Salud Pública ha enfatizado en la importancia de evitar acumulaciones de agua estancada en piscinas, albercas, lavaderos, jardines, macetas, juguetes o cubos, ya que estos espacios pueden convertirse en lugar de cría de las larvas de mosquito.