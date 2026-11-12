Con Andalucía propone al Ayuntamiento de Huelva enmiendas para "aumentar la inversión en vivienda 2,5 millones"

La portavoz de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi. - CON ANDALUCÍA

HUELVA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva ha presentado un total de 12 enmiendas al proyecto de presupuestos municipales para 2027, con las que propone redistribuir 3,1 millones de euros para "dar prioridad al acceso a la vivienda, las políticas sociales, la igualdad y las necesidades de los barrios de la ciudad".

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, la concejal y portavoz de la formación, Mónica Rossi, ha presentado este jueves la propuesta y ha defendido que "Huelva necesita unos presupuestos que sirvan para crear comunidad, para mejorar la vida de las personas y para construir una ciudad en la que nadie se quede atrás".

La principal apuesta de Con Andalucía se centra en la vivienda, a la que propone destinar casi 2,5 millones de euros adicionales, elevando hasta casi 5,5 millones de euros la dotación municipal para promoción y gestión de vivienda de protección pública. Se trata de la enmienda de mayor cuantía y responde, según la formación, a "la creciente gravedad del problema habitacional en Huelva, donde las dificultades para acceder a una vivienda asequible afectan especialmente a las personas jóvenes, las familias trabajadoras y quienes disponen de rentas más bajas".

La propuesta incluye la creación de un Fondo Municipal para el Fomento del Cooperativismo Social destinado a la construcción de vivienda asequible, una fórmula que "permitiría impulsar alternativas a la promoción inmobiliaria convencional y facilitar el acceso a una vivienda a precios razonables". Asimismo, contempla la realización de un estudio técnico para la reforma o construcción de un nuevo centro público de atención a las personas sin hogar, adaptado a nuevos modelos de intervención social.

"CREAR COMUNIDAD FRENTE A LAS GRANDES OBRAS"

Por otro lado, la portavoz de Con Andalucía ha explicado que las enmiendas responden a "una concepción diferente de las políticas municipales". Frente a un modelo basado en "grandes proyectos, actuaciones de carácter ornamental y concentración de inversiones en determinadas zonas", la formación apuesta por "reforzar los servicios públicos, recuperar la participación vecinal y atender las demandas de las barriadas".

En este sentido, una de las propuestas contempla destinar 50.000 euros a la puesta en marcha de los distritos municipales, como instrumento para "descentralizar la gestión y favorecer la participación de los vecinos y vecinas en las decisiones que afectan a sus barrios".

Esta filosofía se concreta también en dos enmiendas destinadas específicamente a la barriada de El Higueral. La primera propone una inversión de 20.000 euros para instalar un punto de luz en el Parque Antonio Machado, "dando respuesta a una reivindicación histórica del vecindario que permitiría desarrollar actividades comunitarias en este espacio público".

La segunda plantea destinar 40.000 euros a un estudio técnico para la creación de nuevas pistas deportivas y un aparcamiento público municipal, atendiendo a la falta de instalaciones deportivas propias y a "las necesidades de estacionamiento de la barriada".

"MÁS RECURSOS PARA IGUALDAD, MAYORES, INFANCIA Y JUVENTUD"

Las políticas de igualdad constituyen otro de "los grandes bloques de las enmiendas". Con Andalucía propone crear una partida de 100.000 euros para desarrollar un Plan Local de Igualdad, así como destinar otros 200.000 euros al funcionamiento del Centro Municipal de Información a la Mujer. Esta última dotación permitiría "contar con un equipo de tres profesionales, integrado por una informadora-animadora, una asesora jurídica y una psicóloga, además de cubrir los gastos necesarios para el funcionamiento del servicio".

Rossi ha subrayado que "la igualdad no puede quedarse en declaraciones institucionales ni en campañas puntuales". "Necesita recursos, profesionales y servicios públicos de proximidad que permitan atender a las mujeres y combatir las desigualdades y la violencia machista", ha comentado.

Las enmiendas también incluyen 53.000 euros adicionales para el Plan de Envejecimiento Activo, que pasaría de 47.000 a 100.000 euros, con el objetivo de "mejorar la calidad de vida de las personas mayores y favorecer su participación en la vida social de la ciudad".

En materia de infancia y juventud, la formación propone duplicar la dotación del Plan Local Infantil, que pasaría de 10.000 a 20.000 euros, y aumentar en 30.000 euros los recursos destinados a actividades y talleres juveniles, hasta alcanzar los 130.000 euros.

A estas medidas se suma la creación de un Plan Local de Atención a Personas Migrantes, dotado con 20.000 euros, para "favorecer la inclusión, la convivencia y la participación de la población migrante, así como combatir los discursos racistas y de odio".

MEMORIA DEMOCRÁTICA Y UN SUPERMERCADO PÚBLICO MUNICIPAL

Otro de los apartados destacados es el refuerzo de las políticas de memoria democrática, para las que Con Andalucía plantea un incremento de 165.000 euros, elevando la partida municipal de 100.000 a 265.000 euros.

La formación considera especialmente necesario este esfuerzo ante el avance de los trabajos de exhumación de las fosas comunes del cementerio de La Soledad, con el objetivo de "continuar dando respuesta a las familias de las víctimas de la represión franquista que esperan recuperar los restos de sus seres queridos y poder ofrecerles una sepultura digna".

La última de las enmiendas contempla una dotación de 40.000 euros para realizar un estudio técnico sobre la creación de un supermercado público municipal, una iniciativa con la que Con Andalucía pretende explorar nuevas fórmulas de intervención pública que permitan ampliar las respuestas municipales a las necesidades de la población.

"UNA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SIN AUMENTAR EL PRESUPUESTO"

La portavoz municipal ha destacado que las doce enmiendas mantienen el equilibrio presupuestario, puesto que los 3,1 millones de euros de nuevas dotaciones "se financian íntegramente mediante reducciones de otras partidas, sin incrementar el gasto global previsto por el Ayuntamiento".

Entre las principales modificaciones propuestas se encuentra la reducción de casi dos millones de euros en la partida de alumbrado público extraordinario, que pasaría de 3,25 millones a 1,25 millones de euros, así como una minoración de 283.000 euros en la ampliación del recinto ferial.

También se plantea reducir en 200.000 euros los gastos de comunicación institucional, en 100.000 euros el conjunto de atenciones protocolarias y actos institucionales, y en 315.000 euros la aportación al Consejo de Hermandades. Las enmiendas contemplan igualmente suprimir las partidas de aportación y asistencia técnica vinculadas a la Fundación Princesa de Girona, que suman 205.000 euros, y eliminar los 18.000 euros destinados al convenio de asesoramiento antiocupación.

La concejal también ha criticado que el proyecto presupuestario del equipo de gobierno "no haya contado con un verdadero proceso de participación ciudadana ni incorpore adecuadamente la perspectiva de género", dos cuestiones que considera "fundamentales para construir una ciudad más democrática e igualitaria".