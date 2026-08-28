Aprobado el proyecto e iniciada la licitación de las obras para renovar el entorno de la Plaza de Toros de Huelva

Proyecto de obras en la Plaza de Toros de la Merced de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Huelva ha dado su visto bueno al proyecto de reurbanización del entorno de la Plaza de Toros de La Merced, iniciando además los trámites para la contratación de las obras con la aprobación de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas que regirán la licitación. La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 896.740 euros y un plazo máximo de ejecución de cuatro meses.

En la misma sesión, se han aprobado también dos convenios de colaboración con Cáritas Diocesanas de Huelva y la Asociación Nuevo Hogar Betania, con una aportación municipal conjunta de más de 89.000 euros, para reforzar la atención y el acompañamiento a las personas sin hogar en la capital, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que la intervención en La Merced se enmarca en la inversión de más de siete millones de euros que el Ayuntamiento está destinando a 25 proyectos concretos en las barriadas de la ciudad, con el objetivo de atender demandas históricas y mejorar la habitabilidad y la calidad de los espacios públicos.

En este sentido, Miranda ha subrayado que "La Merced es un claro ejemplo de esta forma de trabajar, porque estamos actuando desde distintos ámbitos para recuperar un entorno que durante demasiado tiempo ha estado degradado y convertirlo en un espacio más accesible, más seguro, más habitable y preparado para volver a ocupar el lugar que merece en la ciudad".

La alcaldesa ha destacado que el Ayuntamiento ya ha intervenido para eliminar puntos conflictivos del entorno, con el desalojo y derribo de las viviendas ocupadas que generaban problemas de seguridad y salubridad y la posterior creación de una bolsa de aparcamientos con 68 plazas. Asimismo, se ha avanzado en la recuperación del antiguo Mercado de La Merced, cuya demolición permitirá preservar y recuperar sus elementos de valor histórico para su futura restitución.

"Ahora damos un paso más con la renovación completa del entorno de la Plaza de Toros, porque no queremos actuaciones aisladas, sino una intervención global que permita recuperar este enclave, mejorar la conexión con los barrios y generar un espacio público de calidad para los vecinos y para todos los onubenses", ha apuntado la primera edil.

UN NUEVO ESPACIO "MÁS ACCESIBLE"

El proyecto de reurbanización tiene como objetivo mejorar y conservar los espacios urbanos existentes, "actualmente infrautilizados" debido a la obsolescencia de algunos de sus elementos, a las dificultades de accesibilidad entre los diferentes niveles del espacio público y a una ordenación que no favorece la diversidad de usos.

Una de las principales actuaciones será la mejora del espacio peatonal y estancial situado frente al acceso a la Plaza de Toros, ampliando la zona destinada a los peatones "para facilitar la concentración de personas en los momentos previos a los festejos" y "mejorar, al mismo tiempo, la visualización del edificio".

La intervención contempla además la creación de un recorrido peatonal accesible y continuo que "mejore" la conexión de la barriada de Las Colonias con el centro histórico. Para ello, se renovarán y adecuarán los pavimentos y se incorporarán las soluciones necesarias para garantizar unos recorridos más cómodos y accesibles.

También se reorganizarán los espacios destinados a la parada de taxis y a la parada de autobuses, diferenciando ambos ámbitos para evitar, en la medida de lo posible, las detenciones de vehículos en zonas no permitidas y favorecer una mayor fluidez del tráfico.

El proyecto incluye igualmente la renovación del arbolado. Los actuales plátanos de sombra serán retirados para su trasplante debido a los problemas generados por sus raíces, que han provocado levantamientos del pavimento y afectan al recorrido accesible. En su lugar se plantarán nuevos ejemplares de fresno de hoja ancha, que permitirán generar zonas de sombra a lo largo del recorrido peatonal.

La actuación contempla asimismo la reparación de las marquesinas y sus tejadillos, elementos protegidos que forman parte del mobiliario urbano, además de otras mejoras vinculadas al mantenimiento futuro del espacio. Entre ellas, se incluye la entrega de materiales de reposición a la lonja municipal "para disponer de un stock que facilite posteriores labores de conservación", así como una mejora de accesibilidad consistente en la modificación del paso de peatones situado en la avenida Cristóbal Colón, incorporando una orejeta conforme a la normativa vigente.

ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

La Junta de Gobierno Local ha aprobado también dos convenios de colaboración destinados a reforzar la red de atención a las personas sin hogar en Huelva, en línea con el trabajo que el Ayuntamiento viene desarrollando junto a las administraciones y las entidades del Tercer Sector para ofrecer respuestas coordinadas, integrales y centradas en las personas.

El convenio con Cáritas Diocesanas de Huelva contempla una subvención municipal de 45.000 euros para el desarrollo del Proyecto de Acogida de Baja Exigencia para Personas sin Hogar. El recurso permitirá facilitar un lugar de acogida nocturna a personas que, por su situación psicosocial, tienen dificultades para acceder a otros dispositivos residenciales, ofreciendo un espacio seguro desde el que poder iniciar un proceso de acompañamiento y reinserción social.

Entre sus objetivos se encuentran minimizar los riesgos asociados a la vida en la calle y al consumo activo de sustancias en entornos seguros y servir como primer punto de vinculación progresiva de estas personas con la red de servicios sociales públicos y privados de la ciudad.

Por su parte, el Ayuntamiento destinará 44.288 euros a la Asociación Nuevo Hogar Betania para el desarrollo, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026, de actividades relacionadas con un albergue nocturno de media/baja exigencia para personas sin hogar. El recurso está dirigido a personas adultas en situación de sinhogarismo, exclusión residencial severa o emergencia social que carezcan de un alojamiento estable y no dispongan de recursos económicos suficientes para acceder a una alternativa habitacional.

La actuación de Betania se basa en un modelo de atención centrado en la persona, desde la proximidad, la baja exigencia, la generación de vínculo y el acompañamiento profesional, en coordinación con la red pública y social existente. Se presta una atención "especialmente adaptada" a personas que pernoctan en la vía pública o en espacios inadecuados y que, por diferentes circunstancias de vulnerabilidad, precisan una respuesta inmediata y flexible.

El Ayuntamiento ha subrayado que estos dos convenios se suman al trabajo que está impulsando a través de la Red de Atención a Personas Sin Hogar, "basada en la coordinación entre administraciones y entidades sociales y en una atención personalizada". El objetivo es "avanzar en un modelo de intervención que permita no solo responder a las situaciones de emergencia, sino también mejorar los itinerarios de inclusión y acompañar a cada persona en su proceso de recuperación y autonomía".

Por último, la Junta de Gobierno Local ha abordado otros asuntos como el convenio con Fundación Acción Contra el Hambre para el desarrollo del programa Vives Emplea Saludable Huelva 2026; el convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Huelva para acciones de mejora de la empleabilidad; la prórroga del contrato del servicio audiovisual del salón de plenos de la Casa Consistorial; y la contratación del suministro y mantenimiento integral del parque de equipos informáticos municipal.