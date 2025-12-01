Arranca la redacción del Plan de Accesibilidad Integral de Huelva con un proceso de participación ciudadana

Jornadas para presentar a la ciudadanía de Huelva el Plan de Accesibilidad Integral de la capital. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y la teniente alcalde de Servicios Sociales, Empleo y Vivienda, Adela de Mora, han inaugurado este lunes en el edificio municipal Gota de Leche unas jornadas organizadas para presentar a la ciudadanía el Plan de Accesibilidad Integral de la capital.

De la mano de Ilunion Accesibilidad, empresa del Grupo Social ONCE adjudicataria del proyecto, representada por la jefa del área de planificación estratégica, territorial y entorno físico, Tatiana Alemán, se pone en marcha la redacción del Plan de Accesibilidad Integral de Huelva, con un proceso de participación ciudadana para hacer el diagnóstico, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Ante miembros de la corporación municipal, las concejalías del Ayuntamiento de Huelva, representantes de las distintas administraciones, de asociaciones empresariales y del tercer sector en general, entidades sociales, vecinales, de afectados, inmigrantes o mujeres, entre otros, Pilar Miranda ha animado a los onubenses a "involucrarse" en un "proyecto valiente, necesario y transformador que supone construir una ciudad sin barreras arquitectónicas, sociales, laborales y de la comunicación, donde todos podamos vivir en igualdad de oportunidades".

La alcaldesa ha destacado que "la accesibilidad es imprescindible para el 10% de la población, necesaria para un 30% y útil para el cien por cien" y ha insistido en que "cuando eliminamos una barrera, estamos construyendo una ciudad más amable, más segura y más humana, porque mejora la vida de personas con discapacidad, personas mayores, niños y mujeres embarazadas, personas con carritos, quienes se recuperan de una lesión, quienes atraviesan momentos de ansiedad, todos, en algún momento de nuestra vida, nos beneficiamos de una ciudad pensada para todos".

Por ello, ha manifestado que "se trata de dar un paso histórico, porque será la primera vez que Huelva cuente con una hoja de ruta completa para trabajar la accesibilidad desde la gestión municipal, los entornos urbanos, los edificios, el transporte, los servicios públicos y la comunicación con la ciudadanía. Un compromiso electoral que se cumple al "presentar la imagen y la seña lítica del proyecto, poniendo en marcha además el proceso participativo para realizar una radiografía completa de la ciudad, de todas sus necesidades, deficiencias y barreras".

La alcaldesa ha explicado que el objetivo es "trabajar desde el consenso y la unidad para elaborar un plan serio, planificado y con respaldo experto porque contamos con un aliado de primer nivel, Ilunion, una empresa de la ONCE, que lleva la accesibilidad en su ADN, con una larga trayectoria en proyectos con reconocimiento nacional e internacional".

Durante el proceso participativo, para la elaboración del diagnóstico se tendrán en cuenta las barreras arquitectónicas y de espacios del tipo rampas, ascensores, señalización táctil o baños adaptados; barrenas a nivel tecnológico y web, como información compatible con lectores de pantalla, subtítulos en videos o navegación por teclado; barreras en la educación, para "garantizar materiales en formatos alternativos", evaluaciones adaptadas; barreras en servicios públicos y transporte, mediante medidas para "garantizar información clara", plataformas accesibles, avisos sonoros y visuales; barreras laborales que "supongan la contratación de personas con distintas capacidades".

En esta línea de participación ciudadana, este lunes se ha celebrado el primer taller colaborativo con el objetivo de "escuchar, compartir, analizar qué obstáculos siguen impidiendo un uso pleno de la ciudad y qué soluciones y prioridades había que abordar".

Para facilitar la participación se han habilitado distintos mecanismos como una encuesta online, "accesible y sencilla", que está disponible en la web del Ayuntamiento; talleres de participación "para escuchar todas las miradas y consensuar prioridades"; y actividades abiertas, "siempre bajo criterios de accesibilidad universal, para que nadie se quede fuera".

PLAZOS

La primera fase tiene un plazo de ejecución de un año. A continuación, comenzará el proceso de adaptación de la ciudad, de actuación integral para resolver todas las necesidades detectadas en esa radiografía. "Será un trabajo complejo, transversal, que se debe calendarizar, dotar de presupuesto y con la implicación de todas las áreas del Ayuntamiento". La redacción del Plan se desarrollará a lo largo de los próximos meses, con un enfoque "integral y participativo". La meta es que pueda estar aprobado y en marcha en 2026, para desarrollarse con visión a cinco años.

Ilunion Accesibilidad es una empresa del Grupo Social ONCE, que además de estar especializada en accesibilidad, es un centro especial de empleo de personas con discapacidad, donde el 70 por ciento de sus trabajadores tienen una discapacidad reconocida.

De esta forma, como ha dicho Tatiana Alemán, "aunamos conocimiento técnico con experiencia vital para redactar un plan estratégico que es imprescindible para que Huelva pueda convertirse en un destino turístico inteligente, para acceder a subvenciones y líneas de financiación, pero sobre todo para interiorizar la gestión de la accesibilidad en todas las áreas de gobierno del Ayuntamiento, con la premisa de que todo lo que está ya creado se pueda mejorar y todo lo nuevo deberá crearse accesible desde su origen".