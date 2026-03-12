Arranca este viernes el juicio con once acusados por la muerte de un hombre en El Torrejón (Huelva) en 2020

Archivo - Audiencia Provincial de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva acoge desde este viernes, 13 de marzo, el juicio con jurado popular con once acusados por la muerte de un hombre tras una reyerta en el barrio de El Torrejón de Huelva capital el 16 de septiembre de 2020. Ese día está prevista la constitución del jurado y las alegaciones previas de las partes. El juicio tuvo ser suspendido el pasado 12 de enero debido a que el número de candidatos a miembros del jurado no era suficiente, por lo que no pudo constituirse como estaba previsto.

Según indica el escrito de acusación de Fiscalía, consultado por Europa Press,, se solicita para el principal acusado 15 años de prisión por un delito de homicidio, mientras que para otras cincos personas, por el mismo delito, se pide 13 años de prisión.

Todos ellos son definidos como coautores y se les exige, además, el pago de una indemnizarán conjunta a la madre de la víctima de la cantidad de 54.295 euros y a cada uno de sus hermanos la cantidad de 20.350 euros. Por otro lado, a los otros cinco acusados por el delito de lesiones cualificadas se les pide una pena de cuatro años de prisión.

En su escrito, el Ministerio Fiscal considera probado que el 16 de septiembre de 2020, sobre la 13,30 horas, en la barriada del Torrejón de la ciudad de Huelva, un numeroso grupo de personas acometió a la víctima, un hombre de 48 años, como "consecuencia de las desavenencias que el mismo mantenía con uno de los acusados sin que resulte acreditada la concreta causa de los hechos".

El citado grupo de personas se dirigió en un primer momento contra la víctima "con ánimo de menoscabar su integridad física", y algunas de ellas "portaban armas blancas y otros objetos contundentes e instrumentos peligrosos con ánimo directo de causarle la muerte o asumiendo dicho resultado".

De ese modo, según el escrito, uno de los acusados "portaba una navaja y una vara" y "con ánimo directo de causarle la muerte o asumiendo dicho resultado" le propinó una puñalada por la espalda; otro de los acusados, portaba un bate de béisbol que, "con idéntico ánimo de causarle la muerte" a la víctima "le golpeó con dicho instrumento", pero este se lesionó su vez por un corte en el codo derecho que le causó la víctima en su defensa.

Por otro lado, un tercer acusado "acometió a la víctima con un cuchillo verde de 34 centímetros de hoja", pero este sufrió una herida de defensa causada por la víctima con arma blanca que obligó a la hospitalización inmediata del citado investigado quien tuvo que ser asistido en la UCI como consecuencia de un hemitorax derecho.

Asimismo, un cuarto acusado "le golpeó con un palo de madera a la víctima para debilitar su defensa con el mismo propósito que los anteriores", otro de los investigados "le arrojó un adoquín" y el último de los acusados "le propinó un fuerte golpe en el cráneo a la víctima con idéntico propósito que los investigados anteriores con un bate de béisbol".

Por otro lado, en la agresión participaron otras cinco personas "con su presencia y participación a la indefensión de la víctima sin que conste que tuvieran ánimo de causarle la muerte pero sí de menoscabar su integridad física".

Así, como consecuencia de los hechos anteriores, la víctima falleció sobre las 13,45 horas del mismo día de los hechos como consecuencia de las diversas heridas recibidas, tratando de ser reanimado sin éxito por su hermano. El total, según el escrito, presentaba 27 lesiones distribuidas por todo el cuerpo y producidas por bastones, armas contusas de distintas formas y un arma blanca cortante y punzante de al menos 2,5 centímetros de hoja que causó una herida con entrada por la zona lumbar en sentido ascendente hasta alcanzar el corazón.

Además, uno de los acusados había sido condenado con anterioridad en diversas ocasiones y entre ellas por sentencia firme por un delito de homicidio a la pena de nueve años de prisión. El resto de los acusados carece de antecedentes penales.