El artista peruano Espinoza Dueñas abre la programación del XIX OCIb (Huelva) en el centenario de su nacimiento

Cartel de exposición 'El arte de Francisco Espinoza Dueñas, centenario de un artista polifacético'. - OCIB

HUELVA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La exposición dedicada al artista Francisco Espinoza Dueñas abrirá este jueves, 20 de agosto, la programación de la XIX edición del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) en la Sala Provincial de la Diputación de Huelva. La muestra, titulada 'El arte de Francisco Espinoza Dueñas, centenario de un artista polifacético', podrá visitarse hasta el próximo 12 de septiembre y conmemora los cien años del nacimiento de uno de los artistas plásticos más versátiles del Perú en el siglo XX.

Nacido en Lima el 8 de julio de 1926, Espinoza Dueñas fue pintor, grabador, muralista y ceramista, además de autor de obra escultórica y docente. Desarrolló una amplia trayectoria que lo llevó desde Perú hasta Madrid, París, La Habana y distintas ciudades españolas, construyendo a lo largo de esas etapas un lenguaje artístico propio y caracterizado por la experimentación.

Según ha indicado el ICIb en una nota, su regreso a Huelva se produce quince años después de la exposición 'El lenguaje de la materia', presentada en 2011 en el Museo Provincial de Huelva y posteriormente en la Casa de la Provincia de Sevilla. Aquella muestra reunió pinturas, cerámicas y litografías seleccionadas por sus hijas Amaya y Adriana Espinoza, junto al artista Aurelien Lortet.

Entre sus trabajos más singulares figura 'Convulsión', un mural de aproximadamente diez por tres metros realizado para Filadelfia, representativo de la dimensión monumental que también alcanzó su producción. La exposición permitirá recuperar y poner en valor la obra de un creador que permaneció 18 años apartado de los circuitos artísticos, precisamente en un año especialmente significativo por cumplirse el centenario de su nacimiento.

Con esta muestra, el Otoño Cultural Iberoamericano inicia la programación de su decimonovena edición, dedicada a la memoria de Jaime de Vicente, fundador, director y figura fundamental en la trayectoria del proyecto cultural iberoamericano nacido en Huelva.

La XIX edición del OCIb cuenta con el patrocinio de la Fundación Caja Rural del Sur, la Diputación Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de Huelva, y con la colaboración de la Junta de Andalucía, el Puerto de Huelva, la Universidad de Huelva, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y ayuntamientos de la provincia.