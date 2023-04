Asaja ve "imprescindible dar seguridad jurídica" a los regantes del Condado tras el "error" del Plan de la Corona Norte

HUELVA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Asaja-Huelva, Félix Sanz, ha señalado que es "importante dar seguridad jurídica a los regantes del Condado", en referencia al apoyo mostrado por la entidad por la proposición de ley sobre los regadío de la Corona Norte de Doñana presentada por PP y Vox en el Parlamento andaluz, toda vez que ha subrayado que "hay que separar los debates de la tierra y el agua".

En una entrevista concedida a Europa Press, Sanz ha afirmado que Asaja-Huelva hizo público su apoyo a la PDL "en una reunión celebrada con la presencia del portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado y de varios agricultores de la comarca", además de que inauguró "el turno de discursos en la concentración de Rociana en representación de Asaja-Huelva".

"Creemos que es imprescindible dar seguridad jurídica a los agricultores del Condado y devolverles lo que se les arrebató debido al error cometido en el Plan de la Corona Norte", ha valorado Sanz.

Asimismo, ha remarcado que también es "necesario separar los debates de la tierra y del agua" ya que este es "el argumento que están usando quienes tienen intereses políticos o de otra índole para confundir a la sociedad", por lo que ha dicho que les parece "una jugada muy pueril que además perjudica a todo el sector, también el que está fuera de la comarca del Condado; a toda la agricultura y a la imagen de la provincia".

"Y si nos ponemos a hablar de agua, entonces habrá quien deba echarse un punto en la boca, como se dice coloquialmente, porque no habría debate si quien tiene la responsabilidad hubiera cumplido con sus compromisos y con la Ley del Trasvase", ha aseverado.

Precisamente, sobre la escasez de recursos hídricos y la sequía que viene arrastrando el país, Sanz ha asegurado que "por desgracia, todo apunta a que nos esperan meses muy complicados".

"Ya llevamos mucho tiempo acumulado sin precipitaciones y hay sectores como el de la ganadería que lo están sufriendo muchísimo. Obviamente, nadie tiene la culpa de que no llueva. Pero sí que hay quien es responsable de que no tengamos las reservas necesarias para afrontar las épocas de sequía que, en nuestra tierra, y ya deberíamos haberlo aprendido, son cíclicas y recurrentes", ha lamentado.

En este sentido, Sanz ha señalado que la provincia de Huelva, en condiciones normales, es "excedentaria en recursos hídricos", por ello, ha considerado como "una irresponsabilidad terrible", que "se haya dejado ir el agua al mar por no tener infraestructuras adeudadas desde hace décadas como la presa de la Alcolea", situación que "ahora va a sufrir no s0lo la agricultura, la ganadería o cualquier sector productivo, sino toda la población", por lo que el Gobierno "no está dando todos los avances necesarios para resolver la situación".