Atalaya prevé el inicio del Proyecto Masa Valverde (Huelva) en el primer semestre de 2026

Proyecto Masa Valverde. - ATALAYA MANING

HUELVA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Atalaya Mining ha anunciado que el proyecto Masa Valverde, en la provincia de Huelva, podría comenzar sus operaciones en el primer semestre de 2026. Así, una vez culminados los trámites administrativos para garantizar el acceso a los terrenos, los trabajos para la construcción del acceso y de las infraestructuras necesarias comenzarían de manera "inminente".

Así lo ha indicado la compañía en una nota, en la que señala que estas primeras obras y la construcción de la nueva rampa darían paso al desarrollo del plan minero, con vistas a comenzar la producción a finales de 2028. El proyecto cuenta con una concesión minera otorgada en 2023, y todos los permisos mineros y ambientales necesarios, y está localizada en los términos municipales de Valverde del Camino y Beas.

Masa Valverde es un proyecto centrado principalmente en la extracción de cobre, aunque también podría beneficiar otros metales asociados. Desde su obtención, Atalaya ha invertido en estudios e iniciativas para aprovechar al máximo los recursos minerales de esta área. El plan de la compañía contempla la apertura de una nueva explotación minera que se estima generará más de 150 empleos directos y unos 600 indirectos durante la vida útil de la mina, que alcanzaría los 14 años.

El director general del Proyecto Riotinto, Fernando Araúz, ha asegurado que el inicio del Proyecto Masa Valverde será un "paso clave" en la estrategia de la compañía de crecimiento en la provincia de Huelva. "Este proyecto no solo fortalecerá nuestra presencia en la región, sino que también proporcionará un importante impulso a la economía local, generando empleo y desarrollo alrededor del hub minero-metalúrgico de Riotinto", ha dicho.

Con una inversión estimada de 174 millones de euros, el proyecto Masa Valverde presenta un "interesante potencial económico". Los recursos de mineral en la concesión, incluyendo el yacimiento asociado Majadales, contienen mineralizaciones que van desde el sulfuro masivo al stockwork, con contenido de cobre y otros metales, como zinc y plomo. En cualquier caso, la compañía sigue trabajando en labores de exploración para incrementar la potencialidad del proyecto.

La empresa ha señalado que, "con la creación de empleo y el impacto económico local como pilares clave", el proyecto Masa Valverde "contribuirá al desarrollo económico de la región". Atalaya mantiene su "firme compromiso" con la minería sostenible, garantizando una gestión basada en la excelencia en los aspectos medioambientales, sociales y de seguridad durante todas las fases del proyecto.