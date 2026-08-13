Atlantic Copper seguirá siendo el principal sponsor del RC Recreativo de Huelva

HUELVA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Atlantic Copper mantendrá y ampliará durante una temporada más el compromiso con el Real Club Recreativo de Huelva iniciado el año pasado, renovando su acuerdo como 'main sponsor' del equipo hasta la temporada 2027/2028.

Según ha detallado la compañía en una nota, la decisión de renovar de forma anticipada muestra de su apoyo al decano del fútbol español y a la ciudad de Huelva, de la que "el Recre es todo un símbolo", y de esta forma, las camisetas del primer equipo continuarán luciendo el logotipo de Atlantic Copper.

Asimismo, el acuerdo ha incluido diferentes acciones con el objetivo principal de vincular la imagen de Atlantic Copper y el RC Recreativo de Huelva, con elementos en el estadio o el autobús del equipo, así como acciones con los empleados de la compañía.

Atlantic Copper ha querido mantener su vinculación con el Recre durante su permanencia en la Segunda RFEF, y a su vez ha señalado el compromiso con el club como "ejemplo" de actitud vital, de pasión, arraigo y cultura de nuestra tierra, y ha manifestado su "sentimiento de orgullo por mantener este compromiso no solo durante la próxima temporada, sino también la siguiente", ha aseverado el Presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta.

"Confiamos en que extender la alianza con el Recre contribuya a la planificación de la estrategia a medio plazo del club, desde la seguridad de que vamos a acompañar al decano no solo en su búsqueda de éxitos deportivos, también como ejemplo de esos valores del deporte que reivindicamos", ha destacado la Consejera Delegada de la Compañía, Macarena Gutiérrez.

Por su parte, el Presidente del Real Club Recreativo de Huelva Adrián Fernández, ha destacado la importancia que contar con empresas como Atlantic Cooper al lado del Decano, lo que ha reforzado la imagen de prestigio al lado del club y la unión de dos entidades que juntas "tendrán más posibilidades de conseguir el objetivo".