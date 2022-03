Atlantic Copper (Huelva) mantiene la actividad con "convoyes protegidos" y aboga por el diálogo para finalizar el paro

HUELVA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Atlantic Copper (Huelva), Javier Targhetta, ha señalado este miércoles que la compañía mantiene la actividad con "convoyes protegidos" a pesar de la huelga del transporte convocada por la Plataforma en Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera y ha abogado por el "diálogo" para "solucionar la huelga".

Así se ha pronunciado el consejero delegado de Atlantic Copper en declaraciones a los medios antes de intervenir en el coloquio 'La industria de Huelva, motor de desarrollo sostenible', organizado por la Cadena Ser, donde Targhetta ha indicado que no están "teniendo" problemas en sacar por barco "ni el cobre ni el ácido sulfúrico" para los clientes de fuera de España.

Asimismo, Targhetta ha destacado que están recibiendo "una colaboración estupenda" por parte de la Subdelegación del Gobierno en Huelva y de los Cuerpos de Seguridad del Estado "en algunos suministros" a clientes de Atlantic Copper o en suministros propios para la compañía "para mantener la actividad", pero que están "pendientes de un hilo", por lo que ha deseado que "se solucione la huelga inmediatamente" porque, ha subrayado, "la logística es clave en toda la actividad de Atlantic Copper".

En este sentido, ha apuntado que aunque "sí está habiendo algún problema de suministro" de algunos de los materiales que utilizan para sus procesos, hasta ahora "no se ha tenido que parar ni una hora ni por falta de suministros ni por falta de posibilidades de entrega de los productos", toda vez que ha destacado que "no se puede seguir así" porque "no hay protección suficiente para todos los convoyes que tendrían que organizarse para mantener la actividad industrial".

Por ello, ha reiterado que es "una crisis que se tiene que resolver en muy pocas horas porque puede tener consecuencias nefastas" y ha abogado por el diálogo ya que, a su juicio, "cuando una parte entra en crisis, lo primero que hay que hacer es escucharla sin prejuzgar si se tiene o no razón o en qué porcentaje", al tiempo que ha concluido que "realmente está pasando algo serio".