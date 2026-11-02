Aumentan en un 31% las demandas de disoluciones matrimoniales en Huelva durante el segundo trimestre

Archivo - Imagen de archivo de una boda. - VENUES PLACE - Archivo
HUELVA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
El número de demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios en Huelva durante el segundo trimestre de 2026 se situó en 235, cifra que supone una aumento del 31% respecto al mismo trimestre de 2025 (193), según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, consultados por Europa Press.
En el periodo analizado se presentaron 94 demandas de divorcio no consensuado, lo que ha supuesto un 5,6% más que hace un año (89). De la misma forma, se registraron seis demandas de separación no consensuada, mientras que el año pasado no se registró ninguna. Por lo que respecta a las demandas consensuadas, las de divorcio (131) aumentaron en un 35,05% y las de separación, cuatro, fueron tres menos que hace un año.
En los meses de abril, mayo y junio de 2026 no se presentó ninguna demanda de nulidad, al igual que en los mismos meses de hace un año, que tampoco registró ninguna nulidad.
En el segundo trimestre de 2026, el número de demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios, se situó en 3.945, una cifra que supone un 5,1 por ciento más con respecto a la registrada en el mismo trimestre del pasado año. Andalucía se encuentra entre las comunidades que registraron las tasas de demandas por cada 100.000 habitantes más altas, situándose por encima de la media nacional, que fue de 43,6.
Asimismo, las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas que se han presentado en el segundo trimestre fueron 75, que supone un descenso del 14,7%, mientras que las no consensuadas, que fueron 78, se redujeron en un 17% respecto al año anterior.