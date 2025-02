El Ayuntamiento aplica un nuevo método para controlar las plagas de insectos en los naranjos de Huelva

HUELVA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la empresa concesionaria de la limpieza, Prezero, está aplicando un nuevo método para controlar y evitar la propagación de plagas de insectos que aparecen en las copas de los naranjos de la capital. Este tratamiento, en fase aún de prueba, consiste en pulverizar en ramas y hojas un insecticida ecológico natural compuesto por jabón potásico que tiene el objetivo de limpiar el follaje del árbol, impidiendo la extensión de plagas.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, se trata de un insecticida "inocuo" para personas y mascotas, por lo que "es posible su aplicación en la arboleda urbana sin provocar efectos nocivos para la salud de la población". La concejal de Infraestructura y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha indicado que "tras el cambio de criterio en la poda de los naranjos de la ciudad, dejándolos más naturales y con más follaje, es habitual la aparición de plagas de insectos".

"Por eso, para evitar su propagación, se ha habilitado un nuevo método natural para poder disfrutar de una arboleda frondosa en nuestro paisaje urbano sin que afecte al ciudadano", ha añadido antes de indicar que el objetivo es "no perder el valor ecosistémico de nuestros más de 5.500 naranjos con una poda agresiva, puesto que aportan verdor y belleza a nuestros barrios y calles".

En este sentido, la concejal ha indicado que "el hecho de dejar la copa de los diferentes ejemplares con más follaje favorece a la aparición de plagas de cochinillas, moscas blancas, arañas rojas y pulgón; algo que estamos ya evitando con la aplicación de este nuevo método, totalmente natural, aplicándolo a 30 naranjos de manera preventiva para ver cómo funciona".

Según Ponce, este método "se puede aplicar a cualquier hora del día sin que cause efectos sobre la población, puesto que, no se trata de un químico con sustancias tóxicas, si no de un insecticida que se utiliza mucho en la agricultura ecológica a modo preventivo para minimizar la presencia de estos insectos en el árbol". Actualmente se ha probado en un conjunto de árboles de la barriada de la Orden, donde se valorarán resultados, para que, "en caso satisfactorio podamos ya aplicarlo al resto del conjunto de naranjos de la ciudad", ha explicado.

Al mismo tiempo, estos trabajos se complementan con la aplicación del clareo en diferentes zonas de Huelva, una técnica que consiste en despejar el árbol de hojas y ramas para dificultar a los insectos su propagación, sin llegar a la poda, por lo que la apariencia del árbol no se ve afectada.

Según ha indicado el Consistorio se trata de una técnica utilizada en la agricultura tradicional "que ofrece buenos resultados y que ya se está realizando, de forma preventiva, en la zona del barrio de la Huerta Mena, San Sebastián y Antiguo Estadio, estando prevista su extensión a otras zonas de la capital".

"Con esto, se logra una buena salud para nuestros naranjos y los preparamos para la llegada de la primavera, previniendo la extensión de plagas de insectos y disfrutando a la vez de unos ejemplares en plena belleza, tan característicos de nuestro paisaje urbano andaluz", ha concluido la edil.