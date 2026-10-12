Ayuntamiento de Granada e IECA comienzan trabajos de digitalización de la cargografía histórica del Archivo Municipal

Archivo Municipal de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) han iniciado los trabajos de digitalización y catalogación de la cartografía histórica que se conserva en el Archivo Municipal de Huelva, una documentación de "gran valor" para conocer la evolución urbanística, territorial y arquitectónica de la ciudad y su entorno desde mediados del siglo XVIII.

Según ha precisado el Consistorio onubense en una nota, tras la firma del convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones hace unas semanas, han comenzado los trabajos que permitirán reproducir en alta resolución estos fondos, catalogarlos e incorporarlos posteriormente a la Cartoteca Histórica de Andalucía.

De esta forma, la documentación podrá ser consultada públicamente a través del Portal de Datos Estadísticos y Geoespaciales de Andalucía del IECA y de la web del Archivo Municipal de Huelva, "facilitando su acceso tanto a la ciudadanía como a investigadores y otros usuarios interesados en la historia de la ciudad".

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que "la cartografía histórica nos permite mirar Huelva con perspectiva y entender cómo ha ido creciendo y transformándose nuestra ciudad. Cada plano, cada mapa y cada proyecto cuenta una parte de esa historia y conservarlos significa proteger una memoria que pertenece a todos los onubenses".

Al hilo, Miranda ha señalado que "este convenio nos permite facilitar que puedan ser conocidos y estudiados, ya que la digitalización permite precisamente que una documentación que debe conservarse con mucho cuidado pueda estar al alcance de todos".

En esta línea, el director del IECA, Manuel Ignacio Castaño, ha subrayado que "la incorporación de los fondos del Archivo Municipal de Huelva enriquece la Cartoteca Histórica de Andalucía, que ya reúne 160.000 documentos cartográficos anteriores a 1970 y se ha consolidado como un recurso de referencia para conocer cómo se ha ido transformando el territorio andaluz".

Castaño ha calificado de "extraordinario" este fondo y ha puesto como ejemplo la serie de planos de la ciudad entre 1870 y las primeras décadas del siglo XX, que permite seguir paso a paso su desarrollo urbano, industrial y portuario.

Además, el director del IECA ha apostillado que "el portal de la Cartoteca se ha renovado recientemente con un nuevo buscador y se completa con colecciones temáticas, publicaciones y exposiciones, para que investigadores, profesionales y cualquier persona interesada encuentren en un solo lugar la memoria cartográfica de Andalucía".

En contexto, el fondo cartográfico del Archivo Municipal reúne documentos de distintas épocas y características que permiten reconstruir visualmente la evolución de Huelva. Entre ellos se encuentran planos topográficos históricos, proyectos de planificación urbanística, cartografía militar, proyectos de barriadas y viviendas municipales, así como documentación relacionada con la construcción y remodelación de cementerios, mercados, escuelas y otras infraestructuras públicas.

También forman parte de este fondo documentos procedentes de donaciones particulares, entre ellos los correspondientes a los fondos Alejandro Herrero Ayllón y Deligny, que incorporan planos y otros documentos de interés para el conocimiento de la historia de Huelva.

Al hilo, la digitalización permitirá obtener reproducciones de los originales en alta resolución, "conservando con precisión elementos como textos, firmas, sellos, anotaciones y otros detalles de los documentos". El proceso se está realizando con equipos especializados y sistemas de iluminación led fría, adecuados para trabajar con documentación histórica y reducir al mínimo las condiciones que puedan afectar a su conservación.

Los trabajos de reproducción están siendo realizados por el fotógrafo especializado en patrimonio cultural y obras de arte Daniel Salvador Almeida, que lleva a cabo una preparación individualizada de cada pieza y una manipulación especialmente cuidadosa debido a la antigüedad y características de parte de la documentación.

Una vez digitalizados y catalogados, los fondos serán incorporados a la Cartoteca Histórica de Andalucía --'https://ws089.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycar...'--, iniciativa del IECA destinada a reunir, conservar, catalogar y difundir cartografía histórica de Andalucía anterior a 1970. Las reproducciones procedentes del Archivo Municipal de Huelva quedarán identificadas expresamente con su procedencia y "podrán ser visualizadas, consultadas y descargadas de forma libre y gratuita, de acuerdo con las condiciones de uso establecidas".

El convenio, que tiene una vigencia inicial de un año y puede prorrogarse hasta dos años adicionales, no contempla contraprestación económica entre las dos instituciones. El Ayuntamiento facilita el acceso a los fondos custodiados en el Archivo Municipal, mientras que el IECA aporta los medios técnicos y personales necesarios para su reproducción, catalogación e incorporación a la Cartoteca.

De este modo, la documentación original continuará formando parte del patrimonio documental custodiado por el Archivo Municipal de Huelva, al tiempo que sus reproducciones digitales "permitirán ampliar considerablemente las posibilidades de consulta, investigación y difusión de la historia de la ciudad".