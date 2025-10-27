Ayuntamiento y GrowersGo convierten a Huelva en primera ciudad que "mide y combate el estrés de forma colectiva"

HUELVA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familias, Empleo, Vivienda y Desarrollo Económico, Adela de Mora; y el fundador y CEO de GrowersGo, Alejandro Villarán, han presentado este lunes 'Huelva contra el Estrés'. Se trata de un proyecto piloto que va a convertir a Huelva en la primera ciudad de España que "mide y combate el estrés de forma colectiva", ofreciendo a la ciudadanía actividades gratuitas de bienestar en espacios públicos y acercando hábitos saludables y sostenibles a toda la población.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, Adela de Mora ha explicado que de la mano de GrowersGo se va a utilizar "la posición de ciudad referente en innovación para mejorar la calidad de vida de los onubense, con una función social y bajo la prioridad de fomentar la participación ciudadana".

"El objetivo es reforzar la imagen de Huelva como ciudad saludable, innovadora y pionera, convirtiéndonos en la primera ciudad donde se aprende a vivir mejor, porque seremos la primera ciudad que se alinea, a nivel de comunidad, para mejorar la calidad de vida de los onubenses aprovechando el potencial con el que cuenta la ciudad", ha subrayado.

En este sentido, la edil ha señalado que "se pone en marcha un programa de actividades para implicar directamente a los ciudadanos en el bienestar y la mejora de la calidad de vida en la ciudad". Concretamente, será un paquete de actividades gratuitas, abiertas a toda la población, que sólo necesitarán de inscripción previa en la web www.huelvacontraelestres.com , para garantizar la organización y la accesibilidad y en lo que se abordará la problemática del estrés, aportando técnicas y hábitos muy prácticos para combatirlo.

Así, el evento inaugural está previsto para el 6 de noviembre, en el Parque Zafra, donde se presentará el 'reto ciudadano', en una sesión colectiva de respiración consciente. A partir de ahí, se convocará a la población todos los jueves, a las 17,00 horas, a eventos en el Parque Moret, el Parque Antonio Machado, la plaza de La Merced o las carpas de la avenida de Andalucía, además de en los Centros Sociales Municipales para abordar cuestiones como técnicas de relajación, hábitos de Autocuidado, Escucha y regulación emocional, Técnicas para dormir mejor, Alimentación y Relaciones conscientes, entre otras.

En este contexto, Adela de Mora, ha llamado la atención sobre una actividad denominada 'Cuidar a los que nos cuidan. Gestión del estrés', explicando que "está pensada para los trabajadores y voluntarios de las asociaciones asistenciales de la capital, que tanto hacen por ayudar a las personas y merecen una atención especial".

En este caso, será una actividad "especialmente diseñada para apoyar a los cuidadores, a quienes se ocupan y son responsables de atender a otros, con la intención de ayudarles a combatir el desgaste físico y especialmente emocional que ello supone, aportándoles técnicas y medios para sobrellevar esas complicadas situaciones".

Por su parte, Alejandro Villarán ha explicado que la iniciativa permite a la ciudadanía "participar tanto de forma digital, a través de la app GrowersGo, como de manera presencial, asistiendo a las actividades gratuitas que se desarrollarán semanalmente en parques, plazas y centros sociales de la ciudad".

En ambos casos, toda la información y acceso a la participación se encuentra en www.huelvacontraelestres.com . Además, se ofrecerán códigos individuales para a través de Dashboard, que es una herramienta personalizable de visualización de datos, promover la competencia sana y fomentar la participación ciudadana por barrios o sectores, a través de actividades que pueden traducirse en ahorro de agua, CO2 evitado, días de vida ganados, etc.

"Para ello, además de los eventos ciudadanos desde el proyecto 'Huelva contra el estrés' trabajaremos para involucrar a empresas, centros educativos, colectivos profesionales, ONGs y familias, para poner en común y compartir cómo nos afecta el estrés a los onubenses y los lugares y actividades mejores para combatirlo en la ciudad, con el fin último de mejorar la vida de los onubenses", ha explicado.

Además, con la intención de apoyar al comercio local, se ofrecerá a los negocios onubenses, la posibilidad de anunciarse y ofrecer promociones a modo de recompensas, para animar a los onubenses a salir a la calle y pasear los barrios, dejando a un lado la opción de Glovo y Amazon, "porque eso también es bienestar", ha asegurado Villarán, toda vez que ha indicado que "este proyecto va a servir de palanca para priorizar el bienestar de los onubenses y ayudarnos a vivir de forma más saludable y sostenible".

GrowersGo, es una empresa onubense, reconocida a nivel internacional por la creación de la primera plataforma tecnológica del mundo que combina crecimiento personal y horticultura, en un juego para "ayudarnos a engancharnos a una vida más saludable". Este modelo único, utilizado por miles de personas en más de 20 países, "ha conseguido demostrar que, con hábitos sencillos, es posible generar un impacto real en la salud y en el planeta".

Con el proyecto 'Huelva contra el Estrés' se pretende compartir la experiencia con toda una ciudad, situando a Huelva como "pionera en Europa en el uso de la tecnología y la innovación social para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos". La programación completa podrá consultarse próximamente en www.huelvacontraelestres.com .