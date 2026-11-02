Ayuntamiento de Huelva abre este martes el plazo de inscripción para participar como figurante en la Cabalgata de Reyes

Archivo - Cabalgata de SSMM los Reyes Magos en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

HUELVA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico, abre el próximo martes, 3 de noviembre, el plazo de inscripción para participar en el sorteo de figurantes de la Cabalgata de Reyes Magos de 2027, que recorrerá las calles de la capital onubense el próximo 5 de enero.

Las familias interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 9 de noviembre, de acuerdo con las bases de la convocatoria, que podrán consultarse en la página web municipal, según han indicado en un comunicado.

La convocatoria está dirigida a niños y niñas de entre cinco y 12 años, cumplidos a fecha de 5 de enero de 2027, que hayan nacido o residan en Huelva capital y que no hayan participado como figurantes en ediciones anteriores.

Con este último requisito, el Consistorio pretende facilitar que el mayor número posible de pequeños onubenses tenga la oportunidad de vivir desde dentro una de las celebraciones más esperadas del año. Asimismo, para favorecer la participación de las familias, los hermanos y hermanas que se inscriban conjuntamente concurrirán al sorteo con un mismo número.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha destacado que "la Cabalgata de Reyes Magos es uno de los acontecimientos más esperados del año, especialmente por los más pequeños, y queremos que los niños y niñas de Huelva tengan la oportunidad de vivirla de una manera muy especial, formando parte de sus carrozas y compartiendo desde dentro la ilusión de una noche mágica".

Al respecto, ha señalado que "con el sorteo buscamos que todos los pequeños tengan las mismas oportunidades de participar y que esta experiencia pueda llegar cada año a nuevas familias onubenses. Por eso, mantenemos el requisito de no haber participado en ediciones anteriores y facilitamos que los hermanos puedan compartir juntos esta vivencia".

De igual modo, el edil ha animado a las familias a participar en la convocatoria, recordando que "ser figurante en la Cabalgata es una experiencia que los niños recuerdan durante muchos años, porque les permite convertirse en protagonistas de una celebración que forma parte de nuestras tradiciones y que cada 5 de enero llena de ilusión las calles de Huelva".

Las solicitudes deberán presentarse presencialmente en las dependencias de la Concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico, ubicadas en el Pabellón de Poniente de la Casa Colón, en horario de 10,00 a 13,00 horas, durante el periodo establecido.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el 13 de noviembre se publicará el listado provisional de admitidos en el tablón de anuncios de la Casa Colón. A partir de ese momento, se abrirá un periodo de reclamaciones comprendido entre el 16 y el 20 de noviembre, ambos inclusive. En caso de no registrarse reclamaciones, la relación provisional quedará elevada automáticamente a definitiva.

El sorteo público para la selección de los figurantes tendrá lugar el martes 1 de diciembre, a las 12,30 horas, en el Gran Teatro de Huelva. La relación de menores seleccionados y suplentes se publicará al día siguiente, 2 de diciembre, en el tablón de anuncios de la Casa Colón.

Posteriormente, las familias de los niños y niñas agraciados serán convocadas para proceder a la asignación de las carrozas y del vestuario correspondiente, así como para recibir las indicaciones necesarias para participar en el desfile.

En cuanto a las condiciones de participación, todos los menores deberán estar acompañados durante la Cabalgata por una persona adulta responsable, que tendrá que asistir previamente a una charla informativa sobre seguridad organizada por el Ayuntamiento. Esta sesión se celebrará el 15 de diciembre, a las 10,00 horas, en la Sala A de la Casa Colón. Además, el padre, madre o tutor legal deberá suscribir la correspondiente declaración responsable y autorización de derechos de imagen.

El Ayuntamiento ha recordado la importancia de comunicar con la suficiente antelación cualquier circunstancia que impida finalmente la participación de un menor seleccionado, con el fin de poder recurrir a la lista de suplentes y ofrecer esa plaza a otro niño o niña. Asimismo, han reiterado que las bases con toda la información está disponible en la web del Ayuntamiento, huelva.es, en la sección de Agenda.

Por último, han señalado que, con esta convocatoria, el Consistorio vuelve a abrir a las familias onubenses la posibilidad de que los más pequeños formen parte de la Cabalgata de Reyes Magos, "una de las citas más tradicionales y especiales del calendario festivo de Huelva, permitiéndoles disfrutar de la ilusión de la noche de Reyes como protagonistas del desfile".