El Ayuntamiento de Huelva adquiere 80 palmeras, 242 árboles y 365 arbustos para la renaturalización en la capital

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HUELVA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha comenzado a recibir un nuevo suministro de especies vegetales con el que reforzará la campaña municipal de plantaciones prevista para este otoño. En total, se incorporarán al vivero municipal 80 palmeras, 242 árboles y 365 arbustos que permitirán continuar incrementando la masa vegetal de la capital, "priorizando la reposición del arbolado perdido en todas las barriadas y avanzando en la estrategia municipal de renaturalización urbana".

La concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha señalado que "esta nueva adquisición demuestra que la renaturalización de Huelva no responde a actuaciones puntuales, sino a una planificación continua que persigue hacer de Huelva un espacio cada vez más verde, más saludable y más amable para vivir", ha indicado el Consistorio onubense en una nota.

En este sentido, la edil explica que "el principal objetivo de esta campaña será recuperar alineaciones de árboles que se han ido perdiendo con el paso del tiempo por envejecimiento, plagas o problemas biomecánicos, reforzando especialmente aquellas zonas donde la sombra resulta más necesaria para mejorar el confort de los vecinos".

"Queremos seguir aumentando la masa vegetal de Huelva porque cada árbol, cada arbusto y cada nueva zona verde contribuyen a mejorar la calidad del aire, reducir la temperatura en nuestras calles, favorecer la biodiversidad y hacer una ciudad más preparada frente al cambio climático", ha dicho Ponce.

Por ello, ha insistido en que el "compromiso" del Ayuntamiento con "la 'Capital Verde del Sur de Europa' no se limita al impulso de la industria verde o las energías renovables; también significa transformar el espacio urbano para que sea más habitable, con más vegetación, más sombra, más espacios de convivencia y una mejor calidad de vida para todos los onubenses".

El nuevo suministro permanecerá en el vivero municipal hasta el inicio de la campaña de plantaciones de otoño, considerada la época más adecuada para garantizar el correcto enraizamiento y desarrollo de las especies. En total, el Ayuntamiento ha adquirido 365 arbustos, 242 árboles y 80 palmeras, seleccionados bajo criterios técnicos de adaptación al clima, resistencia, facilidad de mantenimiento y capacidad para proporcionar sombra y mejorar el paisaje urbano.

Los 242 árboles, entre los que se incluyen especies como acacias, naranjos o ligustrum, se destinarán principalmente a la reposición de ejemplares perdidos en distintas barriadas de la ciudad, completando alineaciones deterioradas por la edad, las plagas o diferentes incidencias. Las actuaciones alcanzarán todos los barrios, aunque se reforzarán especialmente espacios como la calle Martín Pescador, la Plaza del Andévalo, la barriada de Zafra o las alineaciones de naranjos del centro de la capital.

Por su parte, los 365 arbustos, pertenecientes a cinco especies distintas caracterizadas por su resistencia y frondosidad, servirán principalmente para recuperar las jardineras y parterres del Paseo Independencia afectados tras las recientes obras de renovación del alumbrado público, "devolviendo el color y la calidad paisajística a este importante eje urbano".

Finalmente, las 80 palmeras, repartidas entre 30 datileras y 50 washingtonias, se plantarán fundamentalmente en las avenidas de Alemania, Cristóbal Colón y Fuerzas Armadas, así como en el Paseo Independencia y el Paseo de las Palmeras, "reforzando algunos de los principales accesos y paseos de la capital".

'CAPITAL VERDE'

Esta nueva campaña se enmarca en "la estrategia municipal para convertir Huelva en la 'Capital Verde del Sur de Europa'", una hoja de ruta que "apuesta por integrar la infraestructura verde como un elemento esencial de la planificación urbana".

El objetivo, señala el Ayuntamiento, pasa por "incrementar la masa vegetal, favorecer la biodiversidad, mejorar la calidad del aire, aumentar el confort térmico y ofrecer espacios públicos más saludables, accesibles y agradables para la convivencia, aplicando soluciones basadas en la naturaleza para responder a los desafíos del cambio climático".

En este sentido, el Ayuntamiento subraya que ha desarrollado durante todo 2026 "una intensa programación de actuaciones destinadas a reforzar la infraestructura verde de la ciudad".

Entre ellas destacan la plantación de árboles, arbustos y flores en diferentes barrios; estacando la realizada en el primer trimestre del año con 237 árboles, 3.042 arbustos y 19.661 flores; o la de primavera con la plantación de 2.600 flores de temporada; la creación del nuevo bulevar verde de Cardeñas, con la recuperación de más de 7.000 metros cuadrados de espacios degradados; la transformación de la avenida Ana María Jerez Cano en un corredor verde; o la renaturalización de la avenida Nuevo Colombino mediante la incorporación de arbolado, arbustos y miles de plantas tapizantes para generar nuevas zonas de sombra y mejorar el confort térmico de los vecinos.

Con esta nueva adquisición de especies vegetales, el Consistorio da continuidad a una planificación permanente de plantaciones y reposiciones que permitirá seguir ampliando el patrimonio verde de Huelva y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible y preparada para el futuro.