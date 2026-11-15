El Ayuntamiento de Huelva y Alumni Huelva crean la primera Plataforma de Microcredenciales impulsada desde lo local

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos 3 de Marzo de la Universidad de Huelva, Alumni Huelva, Antonio José Redondo, ponen en marcha la primera Plataforma de Microcredenciales vinculada a un ayuntamiento - AYUNTAMIENTO HUELVA

HUELVA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos 3 de Marzo de la Universidad de Huelva, Alumni Huelva, Antonio José Redondo, han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha la primera Plataforma de Microcredenciales vinculada a un ayuntamiento en España.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, esta iniciativa permitirá acercar a los ciudadanos nuevas oportunidades de formación universitaria, mediante cursos breves, flexibles y acreditados, orientados a mejorar sus competencias profesionales y facilitar su acceso al mercado de trabajo.

Al hilo, la alcaldesa ha destacado que este acuerdo supone "apoyar un proyecto muy importante para Huelva", subrayando que la ciudad se convierte en pionera en España al incorporar a un ayuntamiento a esta iniciativa de formación. "Huelva está viviendo un momento de crecimiento, con la industria verde del sur de Europa y numerosos proyectos urbanísticos, económicos y sociales que van a necesitar mucho talento".

Por tanto, "esta es una forma de apoyar a nuestros jóvenes para que se queden en Huelva, trabajen en Huelva y desarrollen aquí su vida", ha señalado. Además, ha incidido en que el objetivo es ampliar las oportunidades de aprendizaje de los onubenses, con una formación flexible, accesible y conectada con las necesidades reales de las empresas, asegurando que "queremos que nuestros jóvenes y nuestro talento estén magníficamente formados y puedan acceder al mercado laboral en las mejores condiciones".

Por su parte, Antonio José Redondo ha agradecido la colaboración municipal y ha explicado que esta iniciativa permitirá poner en marcha una plataforma en la que trabajarán conjuntamente el Ayuntamiento, la Universidad de Huelva y Alumni Huelva.

Según ha detallado, el objetivo es organizar microformaciones que complementen los conocimientos adquiridos durante los estudios universitarios con otras competencias y habilidades que demanda el mercado laboral.

Redondo ha dicho que "vamos a hablar con el Ayuntamiento para identificar qué microcredenciales hacen falta, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen de las necesidades del mercado laboral de Huelva y de los cursos específicos que necesitan nuestras empresas".

De esta forma ha destacado la satisfacción de que Huelva sea la primera ciudad en desarrollar esta experiencia a través de un acuerdo con un ayuntamiento, en el marco de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, Alumni España, que actualmente preside.

MICROCREDENCIALES

Las microcredenciales son certificaciones que acreditan los resultados de experiencias de aprendizaje de corta duración, a través de cursos, talleres y otras actividades formativas específicas. Se trata de una modalidad de formación que está creciendo en Europa y en el ámbito internacional como respuesta a la demanda de itinerarios educativos más flexibles, personalizados y adaptados a las necesidades de cada persona.

A diferencia de las titulaciones tradicionales, estas microformaciones permiten adquirir o actualizar conocimientos, habilidades y competencias concretas en ámbitos determinados. Además, pueden cursarse de manera independiente y combinarse entre sí, facilitando que cada alumno construya un itinerario formativo ajustado a sus objetivos y disponibilidad.

Su orientación práctica y su conexión con las necesidades de los sectores productivos las convierten en una herramienta especialmente útil para mejorar la empleabilidad, facilitar la incorporación al mercado laboral y favorecer la actualización profesional de trabajadores y personas que buscan nuevas oportunidades.

Por último, la iniciativa contempla su potencial como instrumento de inclusión social, al permitir diseñar formaciones específicas dirigidas a distintos colectivos y facilitar el acceso a competencias que pueden resultar determinantes para acceder a un primer empleo o mejorar la situación laboral.