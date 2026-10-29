El Ayuntamiento de Huelva cancela o aplaza actividades en los próximos días por el accidente de Urda (Toledo)

El Ayuntamiento de Huelva con las banderas a media asta. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha informado de la suspensión o aplazamiento de diferentes actividades programadas para los próximos días debido a los tres días de luto declarados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

En este sentido, según ha indicado el Ayuntamiento, se suspende el concierto previsto para este jueves de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva. Por otro lado, la actuación de Juan Carlos Zafra de este viernes en el Gran Teatro se aplaza hasta el 12 de diciembre en el mismo espacio escénico.

Las entradas actuales son válidas, pero quien desee una devolución por no poder acudir tiene derecho a ello hasta el día 11 de diciembre. Así, aquellas personas que hayan adquirido las entradas por taquilla, podrán recibir la devolución de su importe en las taquillas del Gran Teatro a partir de este jueves, en horario de 11,00 a 13,00 horas y de 18,00 a 20,00 horas de lunes a viernes.

Para aquellos que hayan adquirido sus entradas por Internet, a través de https://entradas.huelva.es/ recibirán la devolución de manera automática para el evento suspendido; y para el evento aplazado pueden solicitar la devolución, si así lo desean, enviando un mail a entradashuelva@gmail.com .

Además, la Feria del Legado Británico suspende toda su programación lúdica y tan solo se llevará a cabo la programación cultural.

Por otro lado, toda la programación de la Semana Terrorífica para celebrar Halloween que se iba a desarrollar en La Morana durante el fin de semana, queda igualmente suspendida.