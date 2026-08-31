El Ayuntamiento de Huelva y la Federación Onubense de Peñas Flamencas 'El Fandango' colaboran para impulsar el flamenco

Firma del acuerdo con la Federación Onubense de Peñas Flamencas. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva y la Federación Onubense de Peñas Flamencas 'El Fandango' han reforzado su colaboración con la firma de un convenio destinado a impulsar el flamenco y, "especialmente, una de sus expresiones más vinculadas a la identidad de la capital y la provincia: el fandango".

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado la importancia de este acuerdo como "una nueva muestra del compromiso municipal" con la promoción de la cultura y "las tradiciones propias de Huelva", ya que "con este acuerdo se contribuye a fomentar la música en la ciudad, y el fandango en concreto lleva intrínseco el nombre de Huelva". "Con esto queremos apoyar el producto onubense y reforzar uno de los sellos de identidad que caracterizan a nuestra provincia", ha añadido.

Para la alcaldesa, el flamenco constituye "una parte esencial de nuestro patrimonio cultural y el Ayuntamiento debe seguir trabajando de la mano de quienes mantienen viva esta tradición desde las peñas, los artistas y las asociaciones". En este sentido, ha puesto en valor la labor que desarrolla la Federación Onubense de Peñas Flamencas "para preservar, difundir y también renovar el flamenco, acercándolo a nuevas generaciones".

Por su parte, la presidenta de la Federación Onubense de Peñas Flamencas 'El Fandango', Victoria Prieto, ha agradecido al Ayuntamiento y a la alcaldesa su respaldo a las peñas y al flamenco onubense y ha señalado que desde la Federación están "muy contentos" con la firma de este convenio ante el proyecto presentado "para poder realizar una serie de actividades, entre ellas el Concurso de Cante Jondo o el Concurso de Letras de Fandango, que está teniendo mucho éxito".

Prieto ha destacado además que la colaboración municipal "permite a las Peñas Flamencas realizar sus propias actividades" y ha agradecido al Ayuntamiento y a la alcaldesa "que muestre siempre su apoyo al flamenco y a las Peñas". Asimismo, ha recordado que "ambas partes llevan ya dos años trabajando conjuntamente, cumpliendo los objetivos planteados", y ha expresado su deseo de que esta colaboración continúe en el futuro.

De este modo, el acuerdo permitirá desarrollar una programación de actividades de carácter artístico, cultural y popular con el objetivo de "acercar el arte flamenco a los ciudadanos de Huelva y respaldar las iniciativas promovidas por la Federación y sus peñas asociadas".

Entre las actuaciones que se beneficiarán de esta colaboración se encuentran el Festival Flamenco 'Ciudad de Huelva' y el Concurso Nacional de Letras de Fandangos 'Olas del Mar en Calma', además de otras actividades organizadas directamente por la federación y por las distintas peñas que la integran.

Con este convenio, el Ayuntamiento destaca que "mantiene su apuesta por el fandango como referente cultural de Huelva, respaldando tanto su conservación como su difusión y renovación". La colaboración pretende contribuir a que las iniciativas desarrolladas por la federación y sus peñas asociadas "sigan creciendo y ayuden a consolidar a la capital onubense como un referente en la promoción de la música y la cultura flamenca".

Por último, señala que el acuerdo supone "un nuevo impulso" a una colaboración "que busca preservar una tradición profundamente arraigada en Huelva" y, al mismo tiempo, "proyectarla hacia el futuro, generando espacios para los artistas, apoyando a las peñas y acercando el flamenco a toda la ciudadanía".