El Ayuntamiento de Huelva lamenta el fallecimiento de Fátima Báñez, Medalla de la Ciudad en 2012

La exministra de Empleo Fátima Báñez cuando recibió la Medalla de Oro de la ciudad de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de Fátima Báñez en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo y traslada su más sentido pésame a sus familiares y amigos.

Según ha publicado en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, el Ayuntamiento ha destacado la onubense Fátima Báñez fue primera mujer de Huelva en ser nombrada ministra del Gobierno de España, recibió la Medalla de la Ciudad en 2012, en reconocimiento a "una trayectoria que abrió camino a las mujeres de nuestra tierra".

"Huelva pierde a una de sus figuras destacadas. Nuestro cariño y respeto en estos momentos de profundo dolor", ha finalizado el Consistorio en su publicación.

PALOS DE LA FRONTERA

Asimismo, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera también ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social entre 2011 y 2018, en el trágico accidente ferroviario de Urda.

"En 2016, nuestra ciudad le concedió la Medalla de Oro de Palos de la Frontera por su apoyo al sector agrícola palermo, un vínculo que quedó también patente con la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a la Sociedad Cooperativa Andaluza Santa María de la Rábida, Fresón de Palos. Un gesto que puso en valor la labor de nuestros agricultores y el esfuerzo de tantas generaciones que han hecho de la agricultura una de las señas de identidad de nuestro municipio", ha indicado.

Asimismo, el Consistorio de Palos de la Frontera ha traslado su "más sentido pésame" a sus familiares, amigos y seres queridos. "Descanse en Paz".